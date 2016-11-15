Трамп, Путин и искусство сделки с Россией

Что происходит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом? Это вопрос, который нависал над выборами в США. Теперь, когда Трамп выиграл президентскую гонку, вопрос о его отношениях с российским лидером приобретает глобальное значение.

Трамповская Америка определенно попытается заключить сделку с Путинской Россией. Но какой будет эта сделка? Вот мои догадки.

США прекратят противиться присоединению Крыма к России. Хотя Америка может и не согласиться на официальное признание присоединения, она примет сложившуюся ситуацию де-факто. После этого США снимут экономические санкции. Американцы также откажутся от всех предложений от принятия Украины и Грузии в НАТО. Наращивание войск НАТО в балтийских государствах будет замедлено или остановлено.

В обмен на эти серьёзные уступки Россия должна будет свернуть свою агрессию в Восточной Украине и не пытаться предпринимать там дальнейшие территориальные приобретения. Российское давление и открытые угрозы балтийским государствам Эстонии, Латвии и Литве будут прекращены. Военные трения на передней линии между НАТО и Россией будут ослаблены. На фоне снижения конфликта между США и Россией в Восточной Европе, эти страны смогут найти взаимопонимание на Ближнем Востоке. США откажутся от намерений свергнуть Асада и присоединятся к русским в их атаках вооруженных групп ДАИШ.

Выгоды такой сделки с точки зрения Трампа очевидны. Если это сработает, то позволит разрядить опасную конфронтацию между США и Россией. Отказ от целей администрации Обамы свергнуть Асада также сможет разрешить затянувшуюся непоследовательность сирийской политики США, которая временами ставила Америку на обе стороны конфликта.

Снижение напряженности в Восточной Европе также будет выгодным, учитывая то, что Россия только что разместила ядерное оружие в Калининграде, который находится между Польшей и Литвой. Наконец, снятие санкций и возвращение к привычной коммерции будет привлекательно для Трампа-бизнесмена.

При все при этом, для нового президента Америки будет весьма рискованно довериться своему искушенному и опытному российскому коллеге. Если Путин откажется от своих обещаний, то Трамп будет выглядеть болваном, чего он ненавидит.

В итоге многое может зависеть от того, как Трамп и его советники оценят мотивы русских. Большая часть внешнеполитического истеблишмента в Вашингтоне будет просить Трампа быть очень подозрительным к Путину и станут утверждать, что любые американские уступки будут рассмотрены как слабость и поспособствуют дальнейшей агрессии русских.

Но конкурирующая школа мысли утверждает, что Путин хочет, прежде всего уважения. Они считают, что если Вашингтон будет относиться к Москве как к равной, и даст понять, что у Америки нет намерений воодушевлять российскую либеральную оппозицию, то новая сделка с Россией станет возможной.

Такая сделка явит собой возврат к никсоновскому подходу к Москве, с Белым домом, пытающимся сформировать новую разрядку с Кремлем. Возможно даже, что 93-летний Киссинджер, бывший у Никсона госсекретарем, может сыграть роль советника или посредника.

Однако в 1970-х Киссинджер имел дело со всё более склеротичным Советским Союзом, управляемым сравнительно осторожным Леонидом Брежневым. Попытка новой разрядки с напористым и готовым рисковать Путиным может стать более рискованным предложением.

Колумнист Financial Times Гидеон Рахман

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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