Возможно, США и Россия поделят между собой послевоенные Сирию и Ирак

Штурм Алеппо в Сирии последние недели постоянно мелькает в мировых новостях.

И одновременно с этим, в быстро развивающейся запутанной параллельной ситуации, идет штурм иракского города Мосул. Штурм возглавляют поддерживаемые Ираном и администрацией президента Обамы шииты. Так же, как и их собратья по несчастью в Алеппо, находящегося всего в 400 милях от Мосула, жители города оказались в ловушке, и используются в качестве живого щита боевиками группировки ДАИШ, которые захватили город в июне 2014 года.

И здесь все становится еще запутаннее. Удерживаемый ДАИШ Алеппо «атакуют» «кровожадные убийцы» шииты и поддерживаемые Ираном силы, возглавляемые Асадом при поддержке российских ВВС. И международные СМИ убеждены, что это ужасно плохо.

Однако всего в нескольких сотнях миль удерживаемый ДАИШ Мосул «освобождают» «героические» шиитские и иранские силы, ведомые премьер-министром Ирака Хайдером Аль Абади при поддержке американских и британских ВВС. Российские авиаудары в Алеппо — «плохие», зато британские и американские в Мосуле представляются как позитивное событие.

Это история о двух городах, где США и войска коалиции воюют вместе с поддерживаемым Ираном шиитским ополчением в одной стране, и атакуют такие же поддерживаемые Ираном шиитские группы буквально через границу.

Нынешний штурм Мосула начался месяц назад. Силы, состоящие из примерно тысячи человек американского и британского спецназа и персонала ВВС, курдов, турков и иракской армии медленно подбираются к городу. Американские и британские боевые самолеты, используя не отличающуюся от российских ВВС тактику бросают тысячи осколочно-фугасных и умных бомб на цели ДАИШ, располагающиеся в густо населенном центре Мосула.

После того как 15 и 16 дивизии иракской армии при поддержке войск США завершили окружение Мосула, Вашингтон дал зеленый свет еще одной крупной военной операции против сирийского города Ракка, являющегося центром «халифата» ДАИШ в Ираке и Сирии.

Исходя из их недавнего опыта в Мосуле и наблюдений штурма Алеппо силами Асада и России, военные США ожидают освободить Ракку от ДАИШ к середине января — сразу перед тем, как Трамп займет офис. Это позволит Обаме объявить, что его администрация «нейтрализовала» географическое присутствие ДАИШ на всей территории Ирака и Сирии.

В этой запутанной и отчаянной ситуации, с одной стороны, у нас есть Россия и президент Асад, вместе с его иранскими сторонниками, неустанно атакующие суннитское сопротивление в Сирии. С другой стороны, у нас есть США и президент Хайдер Аль Абади и его иранские сторонники, неустанно атакующие суннитское сопротивление в Сирии и Ираке.

Что произойдет после того, как три города падут — определит будущее всего региона.

После этого, когда Трамп займет Белый дом, возможно, что США и Россия разделят Сирию и Ирак между собой в некоторого рода «сделке», заключенной между Путиным и Трампом.

Единственный проблеск надежды в том, что какой бы неправедный союз ни образовался на руинах этих городов, вероятно, что гражданское население Ирака и Сирии получит возможность вернуться домой и как-то восстановить свои разрушенные дома. Что касается президента Асада, возможно, он выживет, чтобы повоевать вместе со своим новообретенным «естественным союзником» против «терроризма».

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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