Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби потерял самообладание, отвечая на вопросы журналиста

Пресс-секретарь правительства США, похоже, потерял самообладание, отвечая на вопросы о ситуации в Сирии, заданные репортером Russia Today.

Корреспондент Гаяне Чичакян попросила пресс-секретаря Джона Кирби дать подробную информацию о бомбардировке «пяти больниц и, как минимум, одной мобильной клиники» в Сирии, когда он сослался на сообщения надежных организаций по оказанию помощи.

Кирби, который сказал, что у него нет на руках деталей, сказал журналистке после ее повторных просьб назвать точные имена и точные местоположения госпиталей, чтобы она направила запросы самим этим организациям или даже министерству обороны России.

«Вы работаете на Russia Today, верно? Это ваше агентство?», спросил он г-жу Чичакян.

«Почему бы вам не спросить ваше правительство о том, о чем вы спрашиваете меня? Почему бы вам не спросить их об их информации и о том, где они ее берут? Почему бы вам не спросить ваше министерство обороны?», сказал он.

Г-жа Чичакян повторила, что ей нужны подробности, чтобы сделать запрос в другие источники, когда вмешался Мэтт Ли из Associated Press.

«Пожалуйста, будьте осторожны, говоря, «ваше министерство обороны» и подобные вещи. Она журналист, она такая же как мы все», сказал Кирби.

«Из находящегося в государственной собственности источника», ответил Кирби. «Я не буду ставить Russia Today на тот же уровень с вами всеми, кто представляет независимые СМИ».

Russia Today позже заявили, что представитель Госдепартамента США извинился перед Чечикян и предоставил ей детали, которые она запрашивала относительно предполагаемых бомбардировок госпиталей, «которые не возлагают вину на какую-то из сторон».

Самые одобряемые комментарии читателей The Independent:

foolisholdman +14

Как много больниц в Восточном Алеппо? Похоже, на удивление много, учитывая то, как часто мы читаем об их уничтожении.

Kreb +13

Отлично Гаяне Чечикян. Кирби это марионетка, которую США выставляют, когда у них нет ответов. Так что не удивительно, что он потерял самообладание. Кроме того, вы, женщина, гораздо умнее его, и его это гложет 🙂

bouncer +13

Джон Кирби, отставной адмирал и рупор Госдепартамента США говорит то, что ему приказывает говорить его начальство.

Включая и наглую ложь об атаках на гражданские объекты в Сирии, не имея для этого никаких доказательств.

Гаяне Чечикян призвала его за это к ответу, и это ему не понравилось.

Другой журналист указал ему на его предвзятость к журналистке, и ему это понравилось еще меньше.

Если этот Кирби — стандарт для старших офицеров в ВМС США, то русским не о чем волноваться!

RastaKnowsBest +13

Этот пресс-секретарь — полный болван. Как и джен псаки

MarkieMark +13

«Спросите ваше правительство», сказал Кирби.

Российское правительство не делало заявлений о том, что было разбомблено пять госпиталей. Это вы говорите. Ничего нового от министерства антироссийской пропаганды.

Douglas Aitken +12

Ну что за болван этот пресс-секретарь. Его заявления про госпитали — явная ложь. Он даже не может сказать где они находятся.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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