Россия связывает свои надежды с путинской концепцией нового миропорядка

Находящийся на гребне популярности Владимир Путин, будучи цельной личностью, академиком Санкт-Петербургского университета и мастером спорта по дзюдо, вернул достоинство, спокойствие и экономическую стабильность своей обширной империи, предложив народу снова гордиться своей страной, что ранее было не слыхано в этой вотчине диссидентов.

Политические аналитики на Западе не могут объяснить рост его авторитета во всём мире с тех пор, как он стал премьер-министром в 1999 году. Они отмечают опасную тенденцию среди западных популистов, прежде всего избранного президентом США Дональда Трампа, подружиться с Владимиром Путиным. Похоже, никакие страшилки не смогли усмирить непредсказуемый популистский электорат, который в последние месяцы показал свою силу.

Возможно, есть причина, почему Путин затмил современных национальных лидеров по популярности среди народных масс. Он достиг этого, благодаря своему умению обсуждать с людьми реальные проблемы, которые их действительно волнуют.

Как отмечает BBC, крайне правые политики полностью отбросили такие идеологические принципы, как демократия и свобода слова. Козырем популистских движений сегодня стали жизненно важные проблемы, ставшие мейнстримом.

Последние события на мировой арене оказались весьма тревожными. Выигрышным ходом Трампа был изоляционизм, бросающий тень на Североатлантический союз, и это может привести к потрясениям на предстоящих выборов во Франции, где растёт популярность Марин Ле Пен. Лидер французского Национального фронта открыто заявляла о своей поддержке Путина и Трампа, которого она считает провозвестником национального возрождения, отметив, что Хиллари Клинтон могла бы привести мир к войне.

Национальный фронт набирает популярность и в Австрии, а бывший советский сателлит Болгария вновь стремится попасть в российский загон. Очевидно, что Европу охватили разброд и шатания, когда многие страны ЕС безнаказанно нарушают общеевропейские правила, глумясь над европейским единством.

В 2014 году западные экономические стратегии были нацелены на дискредитацию Путина, вызвав обвал российского рубля, но, как и безумный старец Распутин век назад, российский лидер вышел победителем, сделав своим триумфом грандиозный успех Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Как и Гитлер с Олимпийскими играми 1936 года, Путин, несомненно, заработает политический капитал с помощью Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Явным популистским шагом «очень религиозного» Путин, дистанцировавшегося от атеистов и агностиков, стало торжественное празднование тысячелетия крещения Руси с установлением в самом центре Москвы огромного креста.

То, что было отравляющим опиумом для народа при власти коммунистов, теперь чудесным образом превращается в божественную панацею от всех проблем. В то время как Западная Европа стремится забыть свои христианские корни, Россия вновь открывает для себя свои давние христианские традиции.

Многие задаются вопросом, произойдёт ли при находящемся у руля самой сильной мировой экономики Трампе, открыто выразившем своё восхищение российским лидером, новое сближение с Россией, что воспринимается некоторыми как луч надежды на фоне наползающих тёмных туч новой холодной войны.

Или это откроет ящик Пандоры апокалиптических предсказаний?

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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