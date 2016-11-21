Трамп ищет советов Киссинджера по вопросам Китая, России, Ирана и Европы

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Henry A. Kissinger, author of his new book World Order.

Как заявил офис новоизбранного президента, Трамп будет искать совета у бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по таким вопросам как Китай, Россия, Иран и Европа.

93-летний Киссинджер, который находился на госслужбе при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, известен тем, что открыл дверь в Китай, после нескольких десятилетий изоляции этого азиатского гиганта.

Киссенджер готов говорить с Трампом но не делает секрета из того, что больше благоволит Хиллари Клинтон, и признался, что ожидал, что это она выиграет президентскую гонку.

В интервью, данном в этом месяце журналу Atlantic magazine, Киссинджер сказал, что только Клинтон разделяет американскую «традиционную, ориентированную на внешний мир, интернациональную модель».

Восхождение Трампа, который не раз ставил под вопрос альянс США и НАТО, означает, что «впервые со времен окончания Второй мировой, будущие отношения Америки не полностью определены», сказал Киссинджер.

Несмотря на опасения Киссинджера, в офисе Трампа заявили, что у них прошла «отличная встреча».

«Я очень уважаю господина Киссинджера, и ценю те мысли, которыми он со мной поделился», сказал Трамп, и не вдаваясь в детали добавил, что они обсуждали Китай, Россию, Иран, Европу и более широкие мировые дела.


Источник перевод для MixedNews — molten

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