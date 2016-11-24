Возвращение России на Ближний Восток

Сирийский конфликт стал настоящей катастрофой. С более чем полмиллиона погибших, бесчисленным количеством пострадавших и десятью миллионами беженцев внутри страны и за её пределами война в Сирии стала позором для всего цивилизованного человечества.

По оценкам, каждый десятый сириец был убит, ранен или покинул свой родной дом с 2011 года.

То, что начиналось как антивоенные уличные протесты, в настоящее время превратилось в настоящую трагедию эпических масштабов. Страна погрузилась в изнурительную гражданскую войну с сектантским подтекстом, в которой суннитское большинство выступило против алавитов-шиитов.

Так что же заставило Россию вступить на зыбкий путь в сирийской трясине? Ответ на этот вопрос является многомерным.

После падения советской империи Сирия стала последним оплотом российского влияния в регионе. Можно будь уверенным, что Россия, являющаяся крупнейшим поставщиком оружия в Сирию, не позволит ей легко выйти из-под своего влияния.

Повстанцы-сунниты пошли своим путём при явном или скрытом покровительстве Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Иордании. Не говоря уже о закулисных играх в интересах Запада.

Всё изменилось коренным образом в сентябре 2015 года, когда Россия перебросила в Сирию свою авиацию для поддержки сирийского правительства. Это ослабило позиции поддерживаемых США повстанцев.

Хотя Москва всегда заявляла, что авиаудары направлены исключительно против ИГ, она на своё усмотрение действовала против других экстремистских группировок, вступая в противоречие с правящим режимом.

Россия оказывает помощь в планировании операций и материально-техническом обеспечении правительственных войск. Она также играет важную роль в обучении и оснащении сирийской армии.

Это усилило позиции правительственных сил и значительно укрепило боеспособность армии, что оказалось весьма вовремя для Асада.

Но есть ли у России стратегия выхода?

В стратегическом плане она стремится укрепить армию Асада и продлить боевые действия до тех пор, пока не выдохнутся повстанцы.

Это, вероятно, также усилит влияние России в сирийских делах. Помимо этого, Россия оказывает Асаду очень важную дипломатическую поддержку.

Все попытки ООН добиться установления мира срывались из-за права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. В проамериканский блок входят Саудовская Аравия, Турция и страны Персидского залива, в то время как Россия может рассчитывать на Иран и Китай.

Похоже, на шахматной доске сирийского конфликта сборная России сумела склонить игру в свою пользу.

Тем не менее, один факт остаётся неизменным. Сирийский народ является единственными проигравшими в этой игре прокси-сражений и скрытых корыстных интересов.

Сегодня необходимо, чтобы международное сообщество приняло срочные меры для принятия важного политического решения, которое, наконец, положит конец конфликту в Сирии и даст надежды сирийскому народу на возврат к мирной жизни.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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