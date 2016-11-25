Россия примерит на себя корону главного мирового поставщика пшеницы

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Россия в 2016-2017-м впервые должна стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы, обойдя коллективный экспорт стран Евросоюза.

Россия в текущем году вырастил рекордных 72 миллиона тонн пшеницы, и должна будет экспортировать около 30 миллионов тонн.

Таким образом опередив 25 миллионов тонн экспорта пшеницы из Евросоюза. В предыдущие два года ЕС был ведущим экспортером, отгрузив около 35 миллионов тонн, но урожай в этом году пострадал от плохой погоды, что сказалось на объемах и качестве пшеницы.

Российские производители пшеницы выиграли от слабого рубля, что делает их зерно более привлекательным на мировых рынках.

За последние несколько лет российские мукомолы обнаружили, что не могут конкурировать из-за того, что продажи пшеницы на внешнем рынке за доллары США дают большую прибыль в рублях, что привело к нехваткам хлеба в России.

Чтобы ограничить экспорт пшеницы и поощрить адекватное внутреннее предложение, правительство России ввело налог.

Но при огромном нынешнем урожае пшеницы хватает всем, и в этом году Россия отказалась от налога на экспорт.

Власти обещают стабильный налоговый режим, чтобы производители были спокойны и дальше наращивали производство.

По сравнению со 117 миллионами тонн в этом году, Россия хочет довести производство пшеницы и других зерновых до 150 миллионов тонн к 2030 году. Экспорт пшеницы должен будет достичь 50 миллионов тонн.

В дополнение к слабому рублю, российские хлебороды остаются конкурентоспособными из-за дешевой и плодородной земли, а также близости к некоторым основным рынкам.


Источник перевод для MixedNews — molten

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