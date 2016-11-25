Французские консерваторы Фийон и Жюппе схватились по вопросу России

Они оба — бывшие премьеры Франции, оба из той же правоцентристской партии — но нападали друг на друга в теледебатах, прошедших перед воскресеньем — днем, когда путем голосования будет решено, кто из них будет баллотироваться на пост президента в следующем году.
Франсуа Фийон неожиданно стал победителем в конце прошлой недели в ходе первого праймерис-голосования, проведенного партией республиканцев, далеко обойдя Алена Жюппе, считавшегося фаворитом.
По вопросу внешней политики они схватились вокруг вопроса о том, что делать с Россией. Фийон повторил призывы искать с Москвой диалог.
Его оппонент Ален Жюппе парировал:
«Думаю, это первый раз во французской предвыборной кампании, когда российский президент выбрал своего кандидата».
Фийон предостерег от «провоцирования» Москвы и желает, чтобы санкции Евросоюза с России были сняты.
«К чему я призываю, так это к тому, чтобы мы сели за один стол с русскими — не спрашивая разрешения на это у американцев — и вместе с ними попытались воссоздать связи, если не доверие, с тем, чтобы с их помощью причалить Россию к Европе», сказал он.
После дебатов некоторые аналитики посчитали, что кандидаты выступили на равных, однако по крайней мере один опрос потенциальных избирателей склоняется в сторону Фийона.
Победитель голосования в воскресенье имеет хороший шанс утвердиться в Елисейском дворце.