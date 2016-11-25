Французские консерваторы Фийон и Жюппе схватились по вопросу России

Они оба — бывшие премьеры Франции, оба из той же правоцентристской партии — но нападали друг на друга в теледебатах, прошедших перед воскресеньем — днем, когда путем голосования будет решено, кто из них будет баллотироваться на пост президента в следующем году.

Франсуа Фийон неожиданно стал победителем в конце прошлой недели в ходе первого праймерис-голосования, проведенного партией республиканцев, далеко обойдя Алена Жюппе, считавшегося фаворитом.

По вопросу внешней политики они схватились вокруг вопроса о том, что делать с Россией. Фийон повторил призывы искать с Москвой диалог.

Его оппонент Ален Жюппе парировал:

«Думаю, это первый раз во французской предвыборной кампании, когда российский президент выбрал своего кандидата».

Фийон предостерег от «провоцирования» Москвы и желает, чтобы санкции Евросоюза с России были сняты.

«К чему я призываю, так это к тому, чтобы мы сели за один стол с русскими — не спрашивая разрешения на это у американцев — и вместе с ними попытались воссоздать связи, если не доверие, с тем, чтобы с их помощью причалить Россию к Европе», сказал он.

После дебатов некоторые аналитики посчитали, что кандидаты выступили на равных, однако по крайней мере один опрос потенциальных избирателей склоняется в сторону Фийона.

Победитель голосования в воскресенье имеет хороший шанс утвердиться в Елисейском дворце.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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