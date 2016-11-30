Дональд Трамп против Нового мирового порядка?

Во время своей предвыборной кампании Трамп отправил мощное послание против истеблишмента, и теперь в некотором смысле он не только обязан своему народу, но также и всему миру, а именно, остановить новую холодную войну и конфронтацию с Россией. Возможно ли это?

Возможно, но, сначала рассмотрим плохие новости. Вообще говоря, на геополитическом уровне, американский идеал мирового господства, и итоговое создание мирового правительства, которое привело бы к печально известному новому мировому порядку, имеет две концепции. Первый — так называемый мондиализм, принятый демократами, и подразумевающий Мировое правительство, куда будут включены представители других, сильных стран/регионов, и все это разумеется под предводительством американцев.

Второй подход — глобализм. Эта концепция включена внутри мировоззрения республиканской партии, точнее внутри тех республиканских представителей, которые являются частью американской элиты, или так называемое «глубокое государство», «теневое правительство», «военно-промышленный комплекс (и банковское дело)», «мировая олигархия», и др. Эта концепция прямая — полное и тотальное господство США внутри прогнозируемого мирового правительства, без представителей других наций и весь мир, покорившийся американской «мечте».

Дональд Трамп, по крайней мере во время своей предвыборной кампании, казалось, не был частью этой республиканской ветви. Его выражение «Американизм это не глобализм» получило в мире широкий отклик, как подающее большие надежды для мира. Кроме того его речь после победы была еще более обнадеживающей: «Я хочу рассказать мировому сообществу, что хотя всегда и ставлю интересы Америки в первую очередь, мы будем будем честными со всеми, всеми. Со всеми людьми и другими странами. Мы будем искать общую позицию, а не враждебность, партнерство, а не конфликт».

Исторически получилось так, что истеблишмент демократов разрушил традиционное американское общество своим культурным марксизмом. Все это началось во время Второй мировой, когда члены Франкфуртской школы, сбежав от Гитлера из Германии в США, внедрили это спорное западное ответвление марксизма в качестве «критической теории», приведшей к «культурному марксизму» скрытому под масками «политкорректности» и «мультикультурности». Что вместе означает постоянные нападки на традиции, культуру, язык, нацию, включая распыление семьи, андрогинность (размывание половой принадлежности; прим. mixednews) и так далее. Вылившиеся, кроме того, в сектантский неолиберализм в сочетании с основанной на долге спекулятивной экономикой и мондиализмом в финальной стадии.

С другой стороны республиканцы под руководством Рейгана выиграли холодную войну с Россией, но как показало время, проиграли культурную войну внутри США, которая началась в 1960-х, когда так называемая контркультура стала главным оружием культурного марксизма.

Теперь Дональд Трамп оказался лицом перед всем этим, находясь под постоянным давлением избирателей остановить деградацию и «сделать Америку снова великой».

Положительным аргументом является то, что мир больше не готов страдать от гегемонистского тоталитаризма Америки и возможной глобальной военной конфронтации с Россией и Китаем, ставшей результатом новой холодной войны, вызванной милитаризмом Обамы. Люди готовы себя защищать.

17 августа этого года журнал American Interest опубликовал последний анализ от Збигнева Бжезинского, озаглавленный «На пути к глобальной перестройке», который некоторые считают капитуляцией главного стратега американского превосходства. Он пишет, «Дело в том, что до появления на мировой арене Америки в мире не было по-настоящему «доминирующей» силы. … Фактором, определившим новую глобальную реальность, стало появление на мировой арене Соединенных Штатов, которые были самым богатым игроком и в то же время самым сильным в военном отношении. Во второй половине XX века ни одна страна не смогла даже приблизиться к ее уровню. Теперь эта эпоха заканчивается».

Тем не менее Бжезинский призывает американское правительство к «перестройке глобальной архитектуры», но понимать это следует как последнюю попытку сжульничать, потому что это будет означать сохранение доллара как мировой резервной валюты, что означает, что никаких существенный изменений в международных отношениях не будет предпринято.

Однако столкнувшись с мощным русским (и частично китайским) ответом американскому империализму и культурному влиянию, англо-американская элита почувствовала опасность того, что у России в этот раз не будет другого выбора кроме как защищать себя любой ценой, что будет означать большую войну и уничтожение привилегий элит по всему миру. С того момента как Путин пришел к власти, элиты организовали эпидемию западной враждебности против России, но новая холодная война началась в 2007 году, после знаменитой речи Путина на Мюнхенской конференции. Кульминацией ее стала геополитическая американо-западная интервенция на Украину, и ответ на это Путина, и особенно российская военная интервенция в Сирии, которая стала открытым и прямым окончанием однополярности.

Так что Запад проиграл эту мини-холодную войну с Россией, и выборы Дональда Трампа стали прямым следствием этого результата. Поддержит ли он свои обещания и примет ли протянутую руку дружбы, или будет подконтролен теневому правительству, мы узнаем очень скоро. Пока же, давайте скрестим пальцы и пожелаем удачи в случае первого исхода и покажем средний палец в случае последнего.

Крум Велков

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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