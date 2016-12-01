Эрдоган в Сирии один против России и против США

Президент Турции Реджеп Эрдоган еще с сентября обещает освободить северный сирийский город аль-Баб от ДАИШ и двинуться на восток к Манбиджу, чтобы избавиться от курдских Отрядов народной самообороны. Однако развитие событий на местах указывает на то, что Эрдогану будет все сложнее выполнить свои обещания.

Серкан Демирташ из Hurriyet Daily News вспоминает, что пресс-секретарь возглавляемой США коалиции против ДАИШ полковник Джон Дорриан 17 ноября заявил, что коалиция не поддерживает турецкую операцию в аль-Бабе потому, что последняя ведет ее «независимо» от коалиции. Демирташ утверждает, что «ключевым в сообщении пресс-секретаря было «независимо», что можно понимать как то, что Анкара и Вашингтон более не координируют свои действия и имеют совершенно разные цели».

Сторонники Эрдогана стремятся представить отношения с Россией как противовес более враждебным отношениям Турции с Соединенными Штатами и Европой.

Как указывает Демирташ, Турция расходится с Москвой по вопросу Сирии, несмотря на примирение. Сирийское воздушное пространство было закрыто для Турции после авиаудара 22 октября по целям курдских Отрядов народной самообороны, в ходе которых, как говорит Анкара, было убито 150 «террористов», (однако сами «отряды» заявляют о 10 погибших).

После этого удара Сирия, явно с одобрения России заявила, что будет отвечать военными действиями на все будущие нарушения ее воздушного пространства. Ограничения были сняты после того, как начальник турецкого Генштаба генерал Хулуси Акар отправился в Москву для проведения переговоров. Турецкие самолеты возобновили свою деятельность в Сирии 12 ноября, заметно концентрируясь лишь на целях ДАИШ. Как и США, Россия желает, чтобы Турция придерживалась лишь атак на ДАИШ.

Двадцать четвертого ноября по турецким силам спецназначения, сопровождавшим боевиков т.н. Свободной сирийской армии (ССА) близ аль-Баба был произведен авиаудар. Четверо турецких солдат были убиты и девять получили ранения. Добавило шоку Анкаре то, что удар был нанесен в первую годовщину уничтожения российского боевого самолета Турций после того, как тот залетел в воздушное пространство Турции. Хотя Турция и Россия в начале этого года помирились из-за этого события, это не умерило широко распространенное убеждение о том, что Москва косвенно поддержала атаку сирийских сил в качестве отместки за уничтожение ее самолета. Общеизвестно, что сирийское воздушное пространство контролируется российскими противовоздушными системами.

Бригадный генерал (в отставке) Наим Бабуроглу считает уверение России, что та не знала об авиаударах против турецких сил несостоятельными. Он рассказал Al-Monitor, что Москва не желает присутствия ССА или курдских сил в аль-Бабе, потому что тот является воротами в Алеппо, где сирийское правительство недавно добилось больших побед против ССА.

«Немыслимо, чтобы какой бы то ни был самолет в северной Сирии, особенно самолет сирийского режима мог летать там без одобрения России», говорит Бабуроглу. «Россия в Сирии пытается донести до Турции простую мысль: перестаньте продвигаться к аль-Бабу».

Также он считает значительным день, когда произошел авиаудар. «Путин известен своей способностью выжидать удобного момента», говорит он. «Москва отрицает причастность к этому удару, однако значение этой даты от русских явно не ускользнуло».

То, что Россия хочет, чтобы Турция держалась подальше от аль-Баба, а Соединенные Штаты хотят, чтобы она держалась подальше от Манбиджа, представляет собой серьезную проблему для военных планов Анкары в Сирии, говорит Бабуроглу. Суть в том, что Турции в Сирии противостоят не только ДАИШ и курды, но также США и Россия. Учитывая это, многие утверждают, что Эрдоган не осознает, против чего он идет, пытаясь угодить своим сторонникам обещаниями то, что скорее всего, выполнить не сможет.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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