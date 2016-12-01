Для Запада будет лучше не делать из России врага

Уже много писалось не слишком лицеприятных комментариев о Дональде Трампе, но его позиция по отношению к России скорее обнадёживает, чем тревожит.
Что вызывает беспокойство, так это его понимание — или отсутствие такового — роли НАТО, и можно только надеяться, что он быстро поменяет свою точку зрения. Его нынешняя позиция может угрожать миру.
Как это ни парадоксально, но после Второй мировой войны — точнее почти всю вторую половину прошлого века — все с нетерпением ждали того дня, когда США и Россия (тогда Советский Союз) станут друзьями. Все радовались, когда Рейган и Горбачев начали процесс мирного урегулирования, чтобы положить конец холодной войне. Теперь всё наоборот, и слишком большое количество обозревателей, как кажется, хотят вражды между двумя странами.
Сегодня если кто-то публикует свои комментарии о России, где не предлагается смотреть на Путина как на воплощение дьявола, то это вызывает лавину злобной критики, как недавно случилось с совершенно безвредной организацией Bow Group.
Эта объединение молодых консерваторов, которые занимаются научными публикациями. Они не имеют никакого отношения к корпорациям, и единственным критерием для публикации является то, что тема достаточно глубоко изучена и является оригинальной и интересной. В своих статьях они критикуют Россию, но иногда поддерживают некоторые действия Путина, но лишь последнее вызывает столь ожесточённые нападки в прессе.
Высказывание подобных мыслей автором сродни тому, как высовывать свою голову над бруствером. Не стоит доверять Путину, но если Трамп не откажется от своего бредового отношения к НАТО, то Путина действительно стоит опасаться. Но вместе с тем Путин делает всё правильно в отношении ИГ и достигает цели, чего Запад был не в состоянии сделать из-за слишком большого беспокойства о судьбе Асада. Если бы Запад действовал раньше более решительно, то Путину не удалось бы завоевать такой плацдарм в Сирии.
Врагом цивилизации является ИГ, боевики которого распинают, обезглавливают и сжигают заживо своих оппонентов. Действуя без всякой пощады, они сеют смерть, убивая мужчин, женщин и детей, и оставляют руины на огромных просторах Ирака и Сирии. Путин совершенно прав, воюя против орд этих варваров.
Каждый раз, когда российская ракета попадает в больницу, СМИ сразу же подхватывают на все голоса, что это было сделано намеренно, вместо того, чтобы признать тот неприятной факт, что боевики ИГ, как и ХАМАС на Ближнем Востоке, действуют в густонаселённых районах, а не на каком-то отдельном, отмеченном флажками участке поля боя.
Британия это страна, которую связывали в своё время союзнические отношения с извергом Сталиным в борьбе против Гитлера, которая совершала массированные бомбардировки тысяч мирных жителей, включая детей, в Дрездене, которая поддержала своего главного союзника, когда он сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. По сравнению с этим Асада можно считать невинным младенцем.
Путин наводит ужас, Асад злодей, но ИГ несравнимо хуже. Мы выиграли Вторую мировую войну, видя перед собой настоящего врага. Пришло время сделать это снова.