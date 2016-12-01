Для Запада будет лучше не делать из России врага

Уже много писалось не слишком лицеприятных комментариев о Дональде Трампе, но его позиция по отношению к России скорее обнадёживает, чем тревожит.

Что вызывает беспокойство, так это его понимание — или отсутствие такового — роли НАТО, и можно только надеяться, что он быстро поменяет свою точку зрения. Его нынешняя позиция может угрожать миру.

Как это ни парадоксально, но после Второй мировой войны — точнее почти всю вторую половину прошлого века — все с нетерпением ждали того дня, когда США и Россия (тогда Советский Союз) станут друзьями. Все радовались, когда Рейган и Горбачев начали процесс мирного урегулирования, чтобы положить конец холодной войне. Теперь всё наоборот, и слишком большое количество обозревателей, как кажется, хотят вражды между двумя странами.

Сегодня если кто-то публикует свои комментарии о России, где не предлагается смотреть на Путина как на воплощение дьявола, то это вызывает лавину злобной критики, как недавно случилось с совершенно безвредной организацией Bow Group.

Эта объединение молодых консерваторов, которые занимаются научными публикациями. Они не имеют никакого отношения к корпорациям, и единственным критерием для публикации является то, что тема достаточно глубоко изучена и является оригинальной и интересной. В своих статьях они критикуют Россию, но иногда поддерживают некоторые действия Путина, но лишь последнее вызывает столь ожесточённые нападки в прессе.

Высказывание подобных мыслей автором сродни тому, как высовывать свою голову над бруствером. Не стоит доверять Путину, но если Трамп не откажется от своего бредового отношения к НАТО, то Путина действительно стоит опасаться. Но вместе с тем Путин делает всё правильно в отношении ИГ и достигает цели, чего Запад был не в состоянии сделать из-за слишком большого беспокойства о судьбе Асада. Если бы Запад действовал раньше более решительно, то Путину не удалось бы завоевать такой плацдарм в Сирии.

Врагом цивилизации является ИГ, боевики которого распинают, обезглавливают и сжигают заживо своих оппонентов. Действуя без всякой пощады, они сеют смерть, убивая мужчин, женщин и детей, и оставляют руины на огромных просторах Ирака и Сирии. Путин совершенно прав, воюя против орд этих варваров.

Каждый раз, когда российская ракета попадает в больницу, СМИ сразу же подхватывают на все голоса, что это было сделано намеренно, вместо того, чтобы признать тот неприятной факт, что боевики ИГ, как и ХАМАС на Ближнем Востоке, действуют в густонаселённых районах, а не на каком-то отдельном, отмеченном флажками участке поля боя.

Британия это страна, которую связывали в своё время союзнические отношения с извергом Сталиным в борьбе против Гитлера, которая совершала массированные бомбардировки тысяч мирных жителей, включая детей, в Дрездене, которая поддержала своего главного союзника, когда он сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. По сравнению с этим Асада можно считать невинным младенцем.

Путин наводит ужас, Асад злодей, но ИГ несравнимо хуже. Мы выиграли Вторую мировую войну, видя перед собой настоящего врага. Пришло время сделать это снова.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 3,00 из 5)

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