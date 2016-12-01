Ноябрь оказался лучшим месяцем для Путина?

Кажется, что с начала ноября Путин живет словно в сказке. Один за другим его самые ярые противники валятся словно домино. Хиллари Клинтон так никогда и не вошла в Белый дом, чтобы продолжить линию внешней политики, где Путин изображался главной угрозой глобальной стабильности. Тереза Мэй увязла в постбрекситовских переговорах, приглушив критику Москвы. Надежды Франсуа Олланда на переизбрание тают с каждым днем, на фоне того как социологи предсказывают второй раунд между Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен, оба из которых являются сторонниками Путина во Франции. Даже в НАТО, создававшемся как военная организация, призванная защититься от Москвы, некоторые сторонники вроде Трампа и Эрдогана высказываются против альянса.

В результате Путин оказался в состоянии активизировать свою напористость как внутри страны, так и в конфликтах, где он участвует. С российской точки зрения расклад сил в сирийской епархии резко улучшился. Ресурсы ДАИШ поистощились на фоне того как боевики группировки оказались окружены в Мосуле и Ракке руководимым США альянсом, что косвенно служит интересам Москвы. Параллельно политический переход в Соединенных Штатах и предстоящие по всей Европе выборы значительно ослабили уже и так ограниченную международную поддержку сирийского восстания и перспективы политического выживания Башара Асада в настоящее время укрепились.

В течение нескольких недель Путин без усилий сумел поставить себя в самый центр глобальной дипломатии. Выборы, которые Трамп делает, заполняя свой кабинет, укладываются в его желание сотрудничества с Россией как краеугольного камня своей внешней политики. Генерал Флинн, которого Трамп выбрал в качестве советника по вопросам национальной безопасности, является горячим сторонником сотрудничества с Москвой. Франсуа Фийон, который теперь стал самым вероятным кандидатом в президенты Франции, регулярно заявляет, что одной из его главных целей будет положить конец «исламскому авторитаризму» с созданием международной коалиции, куда входило бы как можно больше участников, будь они демократические или нет, таким образом открыв ворота в направлении сотрудничества с Асадом и Путиным.

Мягкая сила русских

Российское влияние в Европе еще больше укрепилось после двух национальных выборов, имевших место в этом месяце на континенте. В Болгарии и Молдове на выборах победили два пророссийски настроенных кандидата.

Кремль содействует сети националистических партий на всей территории Европейского союза, острием чего до сих пор был венгерский Виктор Орбан. Избирательный успех этих движений позволил России увеличить политическое влияние на своих соседей.

В то время как Путин чрезвычайно увеличил в ноябре свое влияние на американские и европейские дела, последним оставшимся оплотом является Ангела Меркель, объявившая свою кандидатуру на четвертый срок 20 ноября с «антипопулистской» платформой. В своей речи она объяснила, что желает защищать европейские ценности «демократии, свободы и уважения всех, независимо от их происхождения, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации или политических убеждений», что идет вразрез с платформами поддерживаемых Россией правых партий.

В новом мире, где Обам, Олландов и Кэмеронов заменили такие игроки как Трамп, Фийон и Мэй, задачи Меркель усложнятся. И несмотря на речь Обамы во время своего последнего визита в Европу на прошлой неделе, где отмечались заслуги немецкого канцлера, если та будет переизбрана, то окажется гораздо более изолирована, чем была раньше.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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