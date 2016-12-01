Goldman Sachs: мировой экономике нужны более высокие цены на нефть

Как сообщает Bloomberg, в аналитическом отчёте Goldman Sachs утверждается, что мировая экономика выиграет от высоких цен на нефть. Этот вывод не столь очевиден, и логика экспертов инвестиционного банка такова: повышение цен на нефть приведёт к увеличению потока капитала в такие ведущие нефтедобывающие страны, как Саудовская Аравия. Неспособная оприходовать весь капитал Саудовская Аравия направляет избыток денежных средств обратно в мировую финансовую систему.

Банки используют этот капитал для кредитования клиентов. Процентные ставки также падают, благодаря росту ликвидности финансовых рынков. Конечным результатом будут более низкие процентные ставки, большая финансовая ликвидность, более высокая стоимость активов и, в конечном счёте, большее доверие потребителей. Короче говоря, более высокие цены на нефть могут стимулировать экономический рост.

Эти выводы отражают мнение команды экономистов МВФ, высказанное в начале этого года. В марте в МВФ отметили, что предполагаемая связь между ценами на нефть и ВВП (падение цен на нефть будет способствовать росту ВВП, поскольку у потребителей будет больше оставаться денег в карманах) не столь сильная, как считалось ранее. Многие аналитики, в том числе в МВФ, признали, что хотя такие страны-производители нефти, как Саудовская Аравия, пострадают от низких цен на нефть, выгоды для стран-потребителей будет больше, чем компенсация этих потерь, что обеспечит чистые выгоды для глобальной экономики.

Но за последние два года возник неожиданный тренд. Цены акций имеют тенденцию двигаться в тандеме с ценами на нефть; в прошлом все привыкли ожидать обратное (цены на нефть растут, фондовые рынки падают). Прямая корреляция между финансовыми рынками и ценами на сырую нефть для многих стала неожиданностью.

Причина этого связана с денежно-кредитной политикой. В прошлом центральные банки, включая ФРС США, реагировали на падение цен на нефть снижением процентных ставок, стимулирующим экономический рост. Теперь, когда процентные ставки около нуля, у центральных банков не осталось рычагов воздействия. В результате падение цен на нефть вызывает некоторое дефляционное давление (падение стоимости активов), а отсутствие снижения процентной ставки означает, что реальная процентная ставка на самом деле выше, что замедляет рост. В конечном итоге, как утверждают экономисты МВФ, обратное также верно: рост цен на нефть приведёт к росту цен на активы, и если центральные банки не будут спешить с повышением процентных ставок, эффект может оказаться позитивным для роста.

Это объяснение довольно запутанное и многословное, и интерпретация Goldman Sachs гораздо проще: комплексная финансовая система означает, что сбережения нефтедобывающих стран попадут обратно к странам-потребителям, что может стимулировать рост. Инвестиционный банк выделяет начало 2000-х годов, когда наблюдался рост стоимости активов и рост мировой экономики даже при существенном увеличении цен на нефть (и целый ряд сырьевых товаров). «Различие между сегодняшним днём и 70-ми годами в том, что нефть создает глобальную ликвидность через более продвинутую финансовую систему», — отмечают аналитики Goldman Sachs в рекомендациях клиентам. — Более сложно организованные финансовые рынки в 2000-е годы были в состоянии трансформировать этот избыток сбережений в рост глобальной ликвидности, что подняло стоимость активов, снизило процентные ставки, а также улучшило условия кредитования по всему земному шару».

В целом, исследование Goldman Sachs предполагает, что, хотя это не столь очевидно для рядовых потребителей, которые видят возросшие цены на заправочных станциях, в ближайшие месяцы мировая экономика может оживиться, если вырастут цены на нефть.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x