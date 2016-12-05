Демократы подозревают Трампа в препятствовании продлению санкций против России

Политика Версия для печати

Ведущие политики-республиканцы заявляют, что у Сената уже не осталось времени, чтобы законодательно закрепить продление американских санкций против России, принятых в связи с аннексией Крыма в 2014 году, что стало поводом для атак со стороны демократов.

RALEIGH, NC - JULY 5: Presumptive Republican presidential nominee Donald Trump stands next to Sen. Bob Corker (R-TN) during a campaign event at the Duke Energy Center for the Performing Arts on July 5, 2016 in Raleigh, North Carolina. Earlier in the day Hillary Clinton campaigned in Charlotte, North Carolina with President Barack Obama. (Photo by Sara D. Davis/Getty Images)

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб  Коркер сказал в интервью Foreign Policy, что уже просто не хватает времени, чтобы рассмотреть законопроект, продлевающий американские санкции ещё на пять лет. По его словам,  сенаторы в большей степени сосредоточены на целом ряде других вопросов, включающих государственное финансирование, медицинские исследования и утверждение приоритетов в оборонной сфере на 2017 год.

Нынешние санкции были введены указом президента Барака Обамы и могут быть отменены избранным президентом Дональдом Трампом, который пообещал добиться потепления отношений с Россией. Принятый палатой представителей законопроект может закрепить на законодательном уровне продление санкций ещё на пять лет.

Закон «О поддержке стабильности и демократии на Украине», принятый единогласно палатой представителей в сентябре, запрещает отмену связанных с Крымом санкций против Москвы до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет Украины над полуостровом. Разработчиком законопроекта выступил республиканец Элиот Енгел, призвавший сенаторов-республиканцев поддержать эту инициативу.

От Коркера зависит внесение законопроекта в Сенат. На этой неделе он встретился с Трампом, который рассматривает его кандидатуру на пост государственного секретаря. Коркер отрицает свою роль в том, чтобы не дать ход законопроекту в Сенате.

«Нет, нет, нет, нет, нет, — завил он журналистам в четверг. —  Я вас уверяю, что не было никаких  разговоров на подобные темы».

«Я не думаю, что это может произойти, но мы, конечно, в любом случае не поддерживаем это», — добавил он.

Влиятельные сенаторы- республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм сказали, что они надеются принять законопроект до конца года, но отметили, что не уверены в том, что это удастся сделать.

Законопроект, который проталкивает посольство Украины в Вашингтоне, это не единственный вопрос, с помощью которого демократы пытаются поставить под сомнение традиционную воинственность Республиканской партии по отношению к России.

Ряд демократов также поддержали принятый палатой представителей Конгресса США законопроект, направленный против тех, кто оказывает финансовую, материальную и техническую помощь сирийскому правительству, включая Россию. Законопроект, который должен быть пройти голосование в Сенате, застрял в комитете Коркера, также как и резолюция с одобрением принятия Черногории в НАТО, против которого решительно выступает Москва.

В ходе президентской гонки Трамп неоднократно заявлял, что улучшение отношений с Москвой в интересах Америки и может иметь решающее значение для успеха в борьбе с терроризмом, в том числе с ИГ в Сирии.

Но многие эксперты полагают, что разногласия среди конгрессменов показывают, насколько трудно будет изменить по умолчанию враждебную позицию Вашингтона по отношению к России.

«Многие влиятельные американские политики и эксперты критически относятся к России; по мнению военных и чиновников высшего ранга, Россия представляет самую большую угрозу безопасности Америки,  — сказал бывший американский дипломат Камерон Мюнтер, возглавляющий Институт Восток-Запад, специализирующийся на изучении конфликтов. — Если Трамп хочет улучшить отношения с Россией, ему, вероятно, придётся преодолевать сопротивление этого мощного лобби».


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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