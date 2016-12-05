Демократы подозревают Трампа в препятствовании продлению санкций против России

Ведущие политики-республиканцы заявляют, что у Сената уже не осталось времени, чтобы законодательно закрепить продление американских санкций против России, принятых в связи с аннексией Крыма в 2014 году, что стало поводом для атак со стороны демократов.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер сказал в интервью Foreign Policy, что уже просто не хватает времени, чтобы рассмотреть законопроект, продлевающий американские санкции ещё на пять лет. По его словам, сенаторы в большей степени сосредоточены на целом ряде других вопросов, включающих государственное финансирование, медицинские исследования и утверждение приоритетов в оборонной сфере на 2017 год.

Нынешние санкции были введены указом президента Барака Обамы и могут быть отменены избранным президентом Дональдом Трампом, который пообещал добиться потепления отношений с Россией. Принятый палатой представителей законопроект может закрепить на законодательном уровне продление санкций ещё на пять лет.

Закон «О поддержке стабильности и демократии на Украине», принятый единогласно палатой представителей в сентябре, запрещает отмену связанных с Крымом санкций против Москвы до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет Украины над полуостровом. Разработчиком законопроекта выступил республиканец Элиот Енгел, призвавший сенаторов-республиканцев поддержать эту инициативу.

От Коркера зависит внесение законопроекта в Сенат. На этой неделе он встретился с Трампом, который рассматривает его кандидатуру на пост государственного секретаря. Коркер отрицает свою роль в том, чтобы не дать ход законопроекту в Сенате.

«Нет, нет, нет, нет, нет, — завил он журналистам в четверг. — Я вас уверяю, что не было никаких разговоров на подобные темы».

«Я не думаю, что это может произойти, но мы, конечно, в любом случае не поддерживаем это», — добавил он.

Влиятельные сенаторы- республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм сказали, что они надеются принять законопроект до конца года, но отметили, что не уверены в том, что это удастся сделать.

Законопроект, который проталкивает посольство Украины в Вашингтоне, это не единственный вопрос, с помощью которого демократы пытаются поставить под сомнение традиционную воинственность Республиканской партии по отношению к России.

Ряд демократов также поддержали принятый палатой представителей Конгресса США законопроект, направленный против тех, кто оказывает финансовую, материальную и техническую помощь сирийскому правительству, включая Россию. Законопроект, который должен быть пройти голосование в Сенате, застрял в комитете Коркера, также как и резолюция с одобрением принятия Черногории в НАТО, против которого решительно выступает Москва.

В ходе президентской гонки Трамп неоднократно заявлял, что улучшение отношений с Москвой в интересах Америки и может иметь решающее значение для успеха в борьбе с терроризмом, в том числе с ИГ в Сирии.

Но многие эксперты полагают, что разногласия среди конгрессменов показывают, насколько трудно будет изменить по умолчанию враждебную позицию Вашингтона по отношению к России.

«Многие влиятельные американские политики и эксперты критически относятся к России; по мнению военных и чиновников высшего ранга, Россия представляет самую большую угрозу безопасности Америки, — сказал бывший американский дипломат Камерон Мюнтер, возглавляющий Институт Восток-Запад, специализирующийся на изучении конфликтов. — Если Трамп хочет улучшить отношения с Россией, ему, вероятно, придётся преодолевать сопротивление этого мощного лобби».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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