Время для свежего мышления в отношении России

Примечание редактора: Ниже приводится одна из статей сборника разных авторов на общую тему по просьбе National Interest и Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. Мы спросили некоторых из ведущих мировых экспертов о будущем отношений США и России в рамках избрания президента Дональда Трампа.

Вы выразили готовность пересмотреть важные аспекты взаимоотношений с Российской Федерацией. Таким образом, эти взаимоотношения предлагают вам отличную возможность пересмотреть поведение Америки, и тем самым укрепить вашу способность говорить четким и сильным голосом во внешней политике.

Обиды с обеих сторон копились полтора десятилетия. С нашей стороны имеет смысл начать глубокий обзор отношений, того, что пошло не так и вариантов по их улучшению в следующие пять лет. Этот сборник должен включать независимых специалистов в академическом мире а также правительственных лидеров и официальных лиц. Будет иметь критическое значение выстраивание плюрализма и открытость восприятия в обзорной группе. Она должна представить вам отчет в начале лета 2017 года.

Я бы порекомендовал вам организовать раннюю встречу с президентом Путиным, что, как вы сказали, вы и планируете сделать, и предложить одну-две конкретных совместных инициативы которые будут иметь потенциал указать путь к более конструктивным рабочим отношениям. Я хотел бы восстановить некоторую версию рабочей группы двух президентов, созданных в рамках уходящей администрации и приостановленной в 2014 году.

Там, где присутствуют жизненно важные интересы США, есть все причины твердо держаться отношений. Но твердость на многих фронтах превращается в закостенелость, что характерно также и для формирования внешней политики многих друзей и союзников США. Например, укоренившаяся политика требовать бывшие советские республики к востоку от НАТО а также сам Евросоюз выбирать из варианта черное-белое, либо дружить и интегрироваться с Западом или же с Россией, давно созрела для повторной оценки и модификации. В других областях, мы не смогли изучить новые неопределенности и конфликты, в том числе по вопросам, где опасность для мира велика. Примером такой области может быть кибербезопасность.

Существует реальная вероятность того, что Россия проявит некоторую гибкость, если вы сможете исследовать возможности. Хотя относительно действий России есть много чему сопротивляться и критиковать, мы сами слишком часто отказываемся серьезно воспринимать их озабоченность о безопасности. Настало время для свежего мышления и реалистичных новых шагов в отношениях, которые мы не можем себе позволить оставить в их нынешнем полуразрушенном и напряженном состоянии.

Тимоти Колтон, профессор государственного управления в Гарвардском университете.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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