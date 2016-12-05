Как ПАК ФА мог бы сравниться с F-22 Raptor

Объединенная двигателестроительная корпорация России (ОДК) начала полевые испытания двигателя нового поколения для Т-50 ПАК ФА — стелс-истребителя пятого поколения.

ПАК ФА — находящийся в стадии разработки, в данный момент оснащается высокотемпературным турбореактивным двухконтурным двигателем с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги — Сатурн АЛ-41Ф1. Однако двигатель недостаточно мощный, чтобы отвечать предъявляемым ПАК ФА требованиям. По сути, AL-41F представляет собой сильно модифицированный вариант силовой установки оригинального Су-27 — АЛ-31Ф.

Новый двигатель поступит на вооружение где-то после 2020 года. Только с добавлением двигателя второго поколения ПАК ФА станет отвечать требованиям как российских так и индийских ВВС.

При обычных обстоятельствах, соответствующий двигатель должен был разрабатываться до того, как начнется работа над конструкцией самого планера. Однако российская оборонка была в таком хаосе после распада Советского Союза, что Москва не имела возможности начать разработку двигателя для нового самолета заранее — в 1990 годах, которые во многих смыслах оказались для российской оборонной промышленности потерянным десятилетием.

В то время как пока имеется немного подробностей о двигателе под рабочим названием Изделие 30, тем не менее считается, что после оснащения им ПАК ФА, тот должен будет продемонстрировать ту же производительность по сравнению с Lockheed Martin F-22 Raptor — крейсерскую скорость без форсажа, превышающую 1,5 Маха с максимально возможной скоростью больше 2 Маха на высоте около 18 километров. «С точки зрения производительности это, безусловно, похоже на то, чтобы на равных конкурировать с Раптором», сказал один высокопоставленный военный с большим опытом работы с истребителями пятого поколения.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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