Нынешняя Россия проецирует мощь при помощи современной армии

Размещая у берегов Сирии авианосец, и принимая на вооружение сотни новых самолетов, танков и ракет, президент Владимир Путин может проецировать мощь российской армии в масштабах, невиданных с советских времен.

Масштабные реформы, начатые по итогам войны 2008 года между Россией и Грузией, превратили разваливающуюся и деморализованную армию в гибкую силу, способную на молниеносные действия на Украине и в Сирии.

Эта новая реальность бросает тень от Москвы на Вашингтон и далее. Ключевым остается вопрос: будет ли осмелевший Путин продолжать развертывание своих сил или избрание Трампа в США означает потенциальное потепление в отношениях и новую эру сотрудничества?

Возможно самым важным сегодняшним изменением является качество самих солдат. Хотя все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет по-прежнему должны служить в армии, Россия все больше привлекает добровольцев как минимум на два года службы и выстраивает культуру, где подчеркивается важность военной карьеры.

В то время как призывникам платят жалких 2000 рублей в месяц, подписавшие контракт получают уже в 10 раз больше в качестве начальной зарплаты, плюс дополнительные привилегии. Повышение до сержанта означает месячную зарплату примерно в 40 тысяч рублей, что больше средней зарплаты на «гражданке».

В Министерстве обороны России говорят, что в 2015 году число контрактников, большинство из которых является бывшими призывниками, превысили количество призывников.

В только что открывшемся призывном пункте в Екатеринбурге — крупнейшем городе центральной части российской глубинки, офицеры в новой с иголочки форме раздают красочные армейские листовки и ведут компьютеризированные тесты по оценке новобранцев.

Некоторые из новобранцев объясняют свое стремление в армию прагматическими причинами, другие ищут приключений.

«Я решил подписать контракт потому, что это предлагает хорошие перспективы на будущее, особенно для выпускников университетов», говорит 22-летний Владислав Вольхин с дипломом в области информационных технологий.

«Гражданские профессии скучны, тогда как служба в армии более яркая и интересная», говорит 21-летний Дмитрий Баталов с дипломом по финансам и праву, который, однако, предпочел последовать по пути своего дяди — ветерана спецназа, воевавшего в Чечне. Баталов говорит, что надеется, что его карьера потребует «постоянного риска, борьбы со злом и выполнения спецопераций».

И такие перспективы весьма реальны. С 2014 года Россия переживает напряженность с Западом, невиданную со времен холодной войны.

В начале десятилетия Кремль решил потратить 20 триллионов рублей (больше $300 миллиардов) на оборону до 2020 года, чему не помешало даже сползание страны в рецессию.

Только в прошлом году Россия потратила рекордных 3,1 триллиона рублей ($48 миллиардов) на оборону, что на 25 процентов выше чем в 2014-м и составляет более чем пятую часть всего ее бюджета. Российские войска получили 35 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, более 240 боевых самолетов и вертолетов, а также около 1200 танков и других бронированных транспортных средств — рост арсенала, невиданный с советских времен.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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