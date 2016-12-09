Авиаудары в Сирии: Израиль играет в русскую рулетку?

Авиаудар рано утром в среду рядом с аэропортом в Дамаске стал вторым нападением в Сирии за неделю, которое приписывают Израилю. В дополнение к сообщениям об этом в арабских средствах массовой информации, были официальные претензии со стороны сирийского режима и Хезболлы, хотя они и не были особенно эмоциональны.

Если утверждение Сирии и Хизбаллы о том, что это Израиль ударил по складам с оружием, является верным, то знала ли Россия о них заранее, сделав вид что не видит, или для нее это стало такой же неожиданностью?

Сообщения об этих двух авиаударах пришло после долгого перерыва о подобных акциях в Сирии. Видимое затишье по видимому было обусловлено комбинацией двух вещей: развертывание и активизация деятельности российских военно-воздушных сил на севере Сирии (в последнее время сопровождается развертыванием систем противовоздушной обороны, которые охватывают широкий спектр), вместе с увеличением напряженности между Москвой и Вашингтоном до президентских выборов в США. Возможно, что учтя два этих фактора Израиль на время решил воздержаться от подобных акций.

По официальным данным о системах российских ПВО, их РЛС способны определять движение израильских самолетов глубоко на территории Израиля, вплоть до северного Негева. Поэтому маловероятно, что израильская военно-воздушная деятельность может остаться незамеченной русскими.

Может быть так, что Москва менее озабочена атаками, имевшими место вне пределов ее непосредственных интересов и далеко от ее базы в Тартусе. Арабские СМИ сообщают, что какое-то из уничтоженного при ударе в среду оружия было российского производства, что значит, что потеря этого оружия может привести к покупке нового, а значит, новых доходов для Москвы.

Самым разумным предположением является то, что Израиль проанализировал регионы интересов России и решил действовать, если цель является достаточно срочной, и если считает, что атака не приведет к прямой конфронтации с русскими.

Тем не менее, после двух авиаударов и агрессивных высказываний официального Израиля, кажется, что линия, по которой Израиль должен ступать чрезвычайно осторожно, весьма тонка. Последнее, что Израилю надо, это противостояние с Россией, особенно когда выход Америки из сделки с Россией в Сирии оставляет ту единственным главным игроком, задающим тон.

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