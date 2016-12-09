В армии США растет число крушений самолетов

Майор Морской пехоты США 36-летний Стерлинг Нортон погиб, когда его F/A-18 Hornet 28 июля разбился во время ночной тренировки в Южной Калифорнии.
Менее чем через неделю, другой F/A-18 из той же эскадрильи разбился за пределами военно-морской станции Феллон, штат Невада. Пилот удачно катапультировался, однако это была третья катастрофа F/A-18 с октября — две из которых привели к гибели пилотов.
Такие несчастные случаи происходят все чаще, вызывая опасения в том, что недостаточная тренированность и стареющий флот усугубляются нехваткой запчастей. В целом, в армии США в 2014 и 2015 годах имел место 48-процентный рост небоевых авиационных потерь по сравнению с двумя предыдущими годами.
«Они растут отчасти из-за недостаточного числа тренировок. Растут отчасти из-за того, что обслуживание самолетов все труднее и труднее совершать. Растут потому, что самолеты становятся все старее», говорит председатель комиссии палаты представителей по делам вооруженных сил Мак Торнберри.
Пока что, в 2016 году произошло 9 катастроф военных самолетов. Четыре произошли с боевыми самолетами F/A-18 Hornet. В целом, по всем родам войск в 2014 и 2015-м произошло 33 крушения, по сравнению со всего 23-мя в 2012-2013-м.
Согласно статистике, предоставленной ВМС США, всего 21 процент их ранних моделей F-18 Hornet могут летать — и только половина из их самых новых самолетов Super Hornet. Свыше 100 самолетов Super Hornet не летают из-за нехватки критически важных запчастей.
Ситуация с флотом вертолетов MH-60 не многим лучше. Только 57 процентов из 412 вертолетов могут летать.
ВМС, как и морпехам, приходится потрудиться, чтобы найти доступный для полетов и тренировок своих пилотов самолет. Еще одну проблему представляют тренировочные полеты.
Сегодня всего два эскадрона из двенадцати, укомплектованных самолетами F-18 Hornet, получают достаточное число полетных часов, говорит генерал-лейтенант Джон Девис. Он говорит, что в среднем пилоты получают 11,1 полетных часов, тогда как в марте было 8,8, хотя каждый из пилотов должен получать 16 летных часов в месяц.
Сейчас из 273 F-18х, стоящих на вооружении у морской пехоты, могут летать только 91. Еще 88 ждут запчастей.
На вопрос, почему его пилоты не получают достаточное число часов, Девис ответил, «на всех не хватает самолетов, это простая математика».