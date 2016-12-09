Россия испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести разрушительное ядерное оружие

Россия провела испытания революционного беспилотного подводного аппарата, способного нести ядерное оружие, что представляет собой серьёзную стратегическую угрозу для портовой инфраструктуры и военно-морских баз США.

Как сообщили представители Пентагона, американские спецслужбы зафиксировали проведение испытаний беспилотного подводного аппарата под кодовым названием Пентагона «Каньон» во время его запуска с подводной лодки «Саров» 27 ноября. Не было представлено никаких подробностей о месте проведения или результатах испытаний.

Официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис отказался от комментариев. «Мы внимательно следим за военными подводными разработками в России, но не собираемся давать каких-либо комментариев по этому поводу», — сказал Дэвис.

О разработке нового подводного дрона впервые сообщило издание Washington Free Beacon в сентябре 2015 года, а затем через два месяца это подтвердили и российские военные. По словам российских чиновников, секретная программа была раскрыта по ошибке.

Российская программа создания необитаемых подводных аппаратов получила название «океанская многоцелевая система «Статус-6». Разработчиком этой системы является конструкторское бюро ЦКБ МТ «Рубин», занимающееся подводным кораблестроением.

В спецслужбах США полагают, что секретный подводный аппарат «Каньон» будет нести разрушительные ядерные заряды мощностью в миллионы тонн в тротиловом эквиваленте.

Такое оружие можно будет использовать для уничтожения американских портов и военно-морских баз, в том числе баз подводных лодок с баллистическими ракетами.

Две такие базы стратегических ракетоносцев находятся в Кингс-бее в штате Джорджия и в Пьюджет-Саунде в штате Вашингтон.

Развитие ядерных вооружений в России в последние годы встревожило американское военное руководство, отчасти из-за принятия Москвой новой доктрины, придающей большую роль ядерным силам в конфликтах. По новой доктрине Россия будет готова использовать ядерное оружие, чтобы компенсировать своё отставание в обычных вооружениях.

Спецслужбы США также узнали о разработках Россией новых тактических ядерных вооружений малой мощности, которые можно было бы использовать в региональных конфликтах.

Как видно из одного российского документа, показанного на государственном телевизионном канале 10 ноября 2015 года, новое оружие представляет из себя самоходный подводный аппарат, способный доставлять ядерную боеголовку на дистанцию до 10 тысяч километров. Аппарат может погружаться на глубину до одной тысячи метров и двигаться со скоростью до 56 узлов.

Согласно этому документу, Россия планировала построить экспериментальный образец «Каньона» и начать испытания уже в этом году. Проведение испытаний 27 ноября может указывать на то, что документ является частью операции по дезинформации США.

По оценкам американских спецслужб, утечка в 2015 году была попыткой Москвы предупредить Соединённые Штаты о своём недовольстве развёртыванием Америкой системы ПРО в Европе.

Бывший сотрудник Пентагона Шнайдер, занимавшийся стратегическими вооружениями, считает, что подводный аппарат будет нести 100-мегатонную ядерную боеголовку.

Во время слушаний в Конгрессе в декабре 2015 года заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер заявила, что российский самоходный подводный аппарат с ядерным оружием на борту вызывает беспокойство.

«Конечно, мы обеспокоены этой угрозой для Соединённых Штатов», — сказала Геттемюллер, в настоящее время занимающая пост заместителя генерального секретаря НАТО. Она отметила, что эта система будет представлять собой серьезную опасность, если будет принята на вооружение.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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