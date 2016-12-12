Азиатско-тихоокеанский регион и отношения России-Китая

Во вторник Россия и Китай совместно наложили вето на резолюцию ООН, призывающую к перемирию в сирийском Алеппо. Всего несколько месяцев назад, когда Китай воздержался при подобном голосовании, западные комментаторы наперебой стали утверждать о том, что Пекин шлет президенту Путину четкие сигналы.

Голосование на этой неделе стало шестым, когда Россия блокировала решение Совета Безопасности ООН по Сирии с начала конфликта в марте 2011 года. Если Пекин шлет Москве сигналы, то это, «потанцуем?».

Китай и Россия участвуют в классической игре «Я почешу твою спину, ты почешешь мою». Пекин поддерживает Россию по вопросам Сирии и Украины, и в ответ ждет поддержку Москвы по множеству споров в Южно-Китайском море. Как минимум, он ожидает, что Москва останется нейтральной по этим вопросам.

В мае 2014 года Китай и Россия провели первые в истории совместные учения в европейских водах в знак солидарности, после того как Россия забрала у Украины Крым. Их совместные военные учения в Южно-Китайском море — эпицентр региональных территориальных споров — в сентябре 2016 года породили разговоры о том, каков характер китайско-российских связей.

Вето по Алеппо дает понять, что две страны на всех театрах действуют в унисон. Если раньше в их «полуальянсе» присутствовала двусмысленность, то все сомнения теперь рассеяны.

Некоторым азиатским странам придется откалибровать свои связи с Россией. Там, на местах, создается впечатление, что разворот России к Азии на самом деле означает ее разворот к Китаю. Чтобы облегчить давление США по Сирии и Украине, Москва приняла лидерство Китая.

Хотя танго Китая-России затрагивает всех в этом регионе, страны, которых это затрагивает прямо — Вьетнам, Малайзия и Индонезия — не случайно являются основными покупателями российской военной техники. Всем трем понадобятся заверения Москвы в том, что она не оставит их в угоду Пекину.

Однако новообретенный нейтралитет России, усиленный ее китайским синдромом, не расположит сам по себе к ней эти страны, особенно учитывая то, что Москва рассматривается в качестве балансирующей силы в конкуренции США-Китая. Российская точка зрения состоит в том, что нужно следовать конвенции ООН по морскому праву. В то же время, она не поддерживает интернационализацию вопроса. Точка зрения Москвы в том, что не-прибрежные государства — очевидно, США — должны держаться в стороне от посредничества в спорах.

Вьетнам предлагает наилучший разбор провала разворота России к Азии. Вьетнамцы не в восторге от того что Россия теперь водит с Китаем дружбу, но нельзя отрицать, что они являются единственными истинными друзьями России в Юго-Восточной Азии. Из-за поддержки Москвой Северного Вьетнама во время войны во Вьетнаме, двусторонние стратегические связи все еще процветают.

Однако по мере того, как Москва движется ближе к Китаю, вьетнамцы тоже страхуют свои ставки. Почувствовав это, США прекратили длившееся десятилетиями эмбарго и пошли в атаку очарованием. Несмотря на настойчивые ухаживания Америкой, Вьетнам в обозримом будущем не будет в каком-то исключительно одном лагере. Подобно Индии, Вьетнам осознал, что лучшим способом поддерживать стратегическую автономию является следование многовекторной внешней политике.

Другие члены группы АСЕАН существенно не изменят взглядов на связи Китая-России.

Может быть потому, что Россия так поздно пришла в регион, у нее здесь нет никакого колониального багажа, как это есть в случае с Соединенными Штатами, Китаем и Японией. Следовательно, Москва рассматривается как третий центр силы, который был бы противовесом двух других. «Такова была логика ее приглашения на саммит стран Восточной Азии в 2010 году наряду с США», говорит доцент Московского государственного института кафедры международных отношений Екатерина Колдунова. «Однако пока Россия старается сохранять нейтралитет во всех случаях, когда противоречия между США и Китаем обостряют региональные проблемы».

По словам Колдуновой, «Россия скорее страна, старающаяся поддержать региональный порядок, нежели его перевернуть».

В данный момент оборонные компании России являются игроками, которые пристально следят за этим богатым регионом. Российское оружие — ультратихие субмарины и крылатые ракеты для удара по наземным целям — идеально подходят для морской среды Юго-Восточной Азии. АСЕАН, а также более крупные регионы Азиатско-Тихоокеанского региона являются одними из самых оживленных экономических точек мира.

Тем не менее, нейтралитет русских только тогда будет истолкован как доброжелательный, если Китай останется «ручным». В тот момент, когда Китай начнет демонстрировать агрессивность, там и сям размещая корабли и самолеты, возводя незаконные сооружения на спорных островах, Москва будет рассматриваться как соучастник. Но на данный момент, нейтралитет является единственным вариантом России.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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