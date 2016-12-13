«Конструктивный путь» американо-российского сотрудничества

В прошлом месяце в Берлине президент США Барак Обама посоветовал своему преемнику придерживаться в отношениях с Россией «конструктивного подхода», который заключался бы в поиске областей сотрудничества, где интересы и ценности США и России совпадают, и в то же время давать отпор Москве там, где «они отклоняются от наших ценностей и международных норм».

В то же время в последние несколько лет именно такой подход привел Соединенные Штаты и Россию на скользкую дорогу противостояния в опасных условиях нулевого взаимодействия, напоминающих худшие эпизоды эпохи холодной войны.

Истощение областей сотрудничества и отступление от ранее достигнутых соглашений было неизбежным. В ходе недавнего опроса Левада-центра и Чикагского совета по международным отношениям выяснилось, что, по мнению 74 процентов российских респондентов, антироссийские «дисциплинарные» санкции имели целью парализовать экономическое развитие России, а вовсе не являлись средством достижения мира на Украине. Они привели к широкой ответной мобилизации в России, выразившейся в растущих масштабах враждебности по отношению к Соединенным Штатам.

В то же время интересы США и глобальная повестка дня требуют расширения, а отнюдь не сокращения сотрудничества между США и Россией. Эта цель не может быть достигнута без восстановления взаимного доверия. Соединенные Штаты могут и должны взять на себя ведущую роль в деле восстановления двухсторонних отношений, избегая тактики взаимных обвинений, и сосредоточиться на областях пересекающихся интересов, чтобы создать возможности достижения краткосрочных взаимных преимуществ. Постепенное расширение сферы сотрудничества и доверия должно позволить США и их европейским союзникам, а также России впоследствии изменить условия игры и решить вопросы, связанные с основными антагонистическими интересами.

В конечном счете будет необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, в рамках которой могут быть защищены американские и европейские интересы безопасности, а также учтена российская обеспокоенность относительно расширения НАТО и соблюдения прав русских меньшинств на Украине на основе критерия общих ценностей. Затем в рамках нового соглашения могут быть разработаны эффективные решения для более спорных и противоречивых проблем, таких как Крым.

Альтернативы этому пути на самом деле существуют, но они приведут к неизбежным потерям для всех, а также увеличат риск случайного лобового столкновения крупнейших ядерных держав мира. Продолжение развития ситуации по сценариям холодной войны не отвечает интересам России и Соединенных Штатов. Кроме того, это было бы большим шагом назад, если бы мы упустили историческую возможность восстановить американское лидерство, придерживаясь основного принципа конструктивного урегулирования внутренних и международных разногласий.

Автор, Артур Мартиросян – старший консультант компании CM Partners

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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