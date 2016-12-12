Россия будет сбивать израильские самолеты в случае их вмешательства в сирийскую войну

Российские вооруженные силы в Сирии направили предупреждение авиации Израиля. Предупреждение было направлено после того, как российская радиолокационная система две недели назад идентифицировала израильские самолеты, приближающиеся к воздушному пространству, контролируемому Россией вблизи сирийско-ливанской границы, сообщил в пятницу ливанский источник As Safir.

Российское министерство обороны заявило в среду, что ее силы в Сирии связаны с израильскими военными «горячей линией», целью которой является избежать столкновений в воздухе над этой охваченной войной страной.

Механизм обмена информацией был организован путем создания горячей линии между командным пунктом российской авиации на авиабазе Хмеймим в Сирии и командованием израильской авиации. «Мы не намерены мириться с израильским вмешательством в Сирии и будем сбивать израильские самолеты в случае их вмешательства в вооруженный конфликт», заявило министерство, добавив, что две стороны проходят подготовку по вопросам сотрудничества.

Согласно As Safir, ливанский источник заявил, что российский истребитель немедленно блокировал путь израильским самолетам, когда они пролетали над регионом Аккар в северном Ливане. «Русские сразу послали ясное предупреждение израильтянам, что вход в сирийское пространство будет считаться поводом для открытия огня», добавил он.

Согласно сообщения газеты As Safir, считающейся близкой к движению Хезболла, израильский самолет сразу после получения предупреждения изменил свой курс.

Россия и Израиль работают над поиском путей избегать непреднамеренных столкновений между их военными самолетами в воздушном пространстве Сирии с тех пор как президент Владимир Путин и премьер-министр Беньямин Нетаньяху договорились в прошлом месяце о создании соответствующего «механизма».

Россия начала военную кампанию в Сирии 30 сентября прошлого года по просьбе давнего союзника Башара аль-Асада, который, по заявлениям Москвы, воюет против джихадистов Исламского Государства (ДАИШ) и других группировок.

Израиль, согласно сообщениям, начал авиаудары по Сирии в ответ на поставки Ираном вооружений движению Хезболла. Судя по всему, израильские официальные лица опасаются, что вмешательство России может ограничить их пространство для маневра.

Соединенные Штаты и их союзники, входящие в коалицию, наносящую бомбовые удары по группировке ДАИШ, остро критикуют российскую кампанию и заявляют, что Москва большинство ударов наносит по умеренным повстанческим группировкам, воюющим против режима Асада. Москва, в свою очередь, опровергает обвинения и заявляет, что Вашингтон отверг ее призывы к более тесному сотрудничеству.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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