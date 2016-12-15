Три шага, которые должна сделать Америка, чтобы задать правильный тон в отношениях с Россией

Примечание редактора: Ниже приводится одна из статей сборника разных авторов на общую тему по просьбе National Interest и Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. Мы спросили некоторых из ведущих мировых экспертов о будущем отношений США и России в связи с избранием президента Дональда Трампа.

Ближайшей задачей администрации Трампа, как только он вступит в должность, будет гарантировать, что нынешнее соперничество на Ближнем Востоке и в Европе не выйдет из-под контроля и не перерастет в прямой конфликт с непредсказуемыми последствиями, а также предотвратить превращение двусторонних отношений в острое противостояние, в котором главной целью каждой из сторон является срыв политики и инициатив другой стороны.

Вот три шага, которые позволят задать правильный тон в отношениях с Россией.

1) Восстановить каналы коммуникаций. Это не уступка России со стороны США. Эта мера крайне важна, чтобы избежать недоразумений, которые могут привести к выходу кризиса из-под контроля и чтобы найти решения, которые помогут Америке выработать и успешно реализовать свою политику.

2) Ослабить риторику. Демонизация Путина и других российских лидеров, и демонизация самой России, не помогут достичь наших целей за рубежом. Это не политика, а всего лишь оправдание отказа от ее разработки.

3) Назначить влиятельную персону, пользующуюся доверием президента, для контроля разработки и реализации политики в отношении связей с Россией. Это единственный путь к последовательной и всеобъемлющей политике, единственный способ добиться, чтобы Москва услышала послание.

Однако, этого далеко не достаточно. Необходима комплексная политика, всесторонний подход. Мы должны видеть Россию в глобальном контексте, чтобы понять, как нам следует строить отношения по конкретным вопросам. Политика в отношении России должна учитывать, что наши взаимоотношения в Сирии, нравится это нам или нет, связаны с ситуацией на Украине и более широким кризисом в Европе. Все, что мы делаем вместе с Россией или в отношении России в Европе, будет иметь последствия для действий России в Азии, в частности, в отношениях с Китаем, и следовательно, окажет влияние на наши интересы в Восточной Азии.

Чтобы наша политика была эффективной, мы должны взвесить все эти взаимосвязи, с четким пониманием того, чего именно мы хотим добиться по тому или иному направлению этой политики, будь то Сирия, Украина, Европа или Восточная Азия, и какую роль мы хотели бы отвести России. Это будет нелегко сделать, это потребует времени, энергии и воображения, однако это не является недостижимой целью.

Автор, Томас Грэм, – директор компании Kissinger Associates Inc. и старший научный сотрудник Джексоновского института глобальных проблем в Йельском университете. Отвечал за российское направление в Совете национальной безопасности США с 2004 по 2007 год.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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