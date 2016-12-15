В американской политике в отношении России все взаимосвязано

Примечание редактора: Ниже приводится одна из статей сборника разных авторов на общую тему по просьбе National Interest и Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. Мы спросили некоторых из ведущих мировых экспертов о будущем отношений США и России в связи с избранием президента Дональда Трампа.

Отношения Соединенных Штатов с Россией никогда не были простыми. Даже в лучшие времена оставалась некоторая напряженность, обусловленная отчасти несимметричностью, однобокостью этих отношений.

Что касается России, ее стремление быть признанной в качестве великой державы сочетается с представлением о геополитике в духе «кто кого» и диктует постоянное (порой одностороннее) соперничество с Соединенными Штатами, поскольку Москва хочет продемонстрировать, что Россия может делать все, что делает Америка, и что Америка не может брать все, что захочет.

В результате у Вашингтона складывается мнение, что Кремль просто «возмутитель спокойствия», у которого отсутствуют реальные политические цели. В то время как Россия считает, что Соединенные Штаты стремятся подорвать российскую государственность, Вашингтон, определяя свои цели, редко думает о российских интересах.

Однако, это не означает, что двусторонние отношения обречены. Обе страны исторически были стеснены непомерно высокими издержками, связанными с конфронтацией, и обе признают, что могут получить много преимуществ от сотрудничества, пусть даже ограниченного.

Впрочем, если Соединенные Штаты хотят улучшения отношений с Россией, они должны сбалансировать это желание с другими глобальными целями и определить, чего именно Америка хочет от улучшения этих отношений. Например, безопасность в Европе пострадала бы, если бы Соединенные Штаты и Россия стремились заключать сделки, касающиеся будущего Европы, игнорируя при этом интересы других. Серьезным ударом для европейской безопасности был бы и полный уход США с континента. При этом негативные последствия были бы значительно большими, чем от разногласий с Россией. Таким образом, хотя Россия должна быть частью любого соглашения, касающегося будущих мер по обеспечению европейской безопасности, эта проблема не может решаться исключительно Москвой и Вашингтоном.

Схожая динамика имеет место во всем мире. Однако, пожалуй, самое главное, Белый Дом, даже если он и стремится к сотрудничеству, должен осознавать, что Россия видит глобальную безопасность как игру «кто кого», считая Вашингтон своим главным противником. Это означает, что когда Соединенные Штаты делают шаг назад, Россия видит в этом слабость, а когда они делают шаг вперед, Россия видит угрозу. Было бы наивно думать, что смена президента США коренным образом изменит этот расклад. Таким образом, любые сделки, заключенные с Россией, должны включать четко обозначенные выгоды для Соединенных Штатов, очевидные не только Белому Дому, но и Кремлю.

Прогресс в области контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия, серьезное взаимодействие в формировании безопасного будущего Европы, а также любое продвижение по сирийскому урегулированию, включающее масштабное реформирование, — все это могло бы осуществляться для повышения американской (и глобальной) безопасности. Самого по себе улучшения отношений между Америкой и Россией недостаточно.

Автор, Ольга Оликер — глава российской и евразийской программы американского исследовательского центра Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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