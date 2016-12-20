Чего от Анкары добивается российское лобби в Турции

На днях заслуженный турецкий журналист Мурат Еткин опубликовал в Daily News Hurriyet материал, заглавие которого можно было бы перевести как «Пугающий сценарий развития событий в политическом закулисье Анкары». В статье, вызвавшей активный читательский отклик и обсуждение, разоблачается некая «группа приближенных к Эрдогану людей» с «тщательно разработанным планом» изменения будущего Турции. План предполагает абсолютное отторжение установленных Европой порядков с целью создать более слабую, но легко управляемую Турцию. Постепенно, по словам Еткина, будут произведены следующие действия: возвращение смертной казни; отказ от диктуемых Евросоюзом ограничений, ведущих к обрушению валютного рынка (избавление от гнета крупных компаний и иностранного капитала, являющихся по каким-либо признакам «не нашими»); удовлетворение военных нужд НАТО в совокупности с «нашими собственными потребностями» с целью избавления от чрезмерного политического давления Запада».

Далее Еткин называет продвигающее этот радикальный план сообщество «Евразистами» (Eurasianist). Это группа людей, которые верят в Турцию и должны искать ее будущее не на Западе, а в Евразии, особенно во взаимодействии с Россией и Китаем. Они расценивают узаконивание смертной казни (идеи, которую в последнее время обыгрывал президент Эрдоган) как решающий шаг к разрыву отношений с Евросоюзом и устремлению в сторону Шанхайского договора.

Евразизм, однако, уже не новое понятие в турецкой политике. Оно было популяризировано в начале 2000-х, когда группа светских националистов, связанных с организованной преступностью, начала свое выступление против процесса присоединения к Евросоюзу, вместо этого предполагая возобновление отношений с Россией и Китаем. Ключевой фигурой этого движения являлся известный в Турции проповедник Маоизма Догу Перинчек, арестованный в 2008 за участие в группировке Эргенекон (Ergenekon), предположительно планировавшей военный переворот против Партии справедливости и развития (ПСР), лидером которой является Эрдоган. Как бы то ни было, в связи с тем, что сегодня в Турции все пошло кувырком, антизападные силы, до этого бывшие заклятыми врагами Эрдогана, теперь среди его лучших друзей.

Именно поэтому Перинчек, проведший в тюрьме шесть лет, пока рассматривалось дело о пресловутом Эргенеконе, и его маленькая родная партия на сегодняшний день представляют собой ключевой элемент в движении Евразистов, иначе называемом «российским лобби». Существуют подтверждения тому, что Перинчек и его команда повлияли на восстановление российско-турецких связей после кризиса, вызванного уничтожением Турцией российского военного самолета в прошлом году, и даже на налаживание косвенного диалога с режимом сирийского президента Башара аль-Асада.

Перинчек также ввел в правительственные круги Турции своего друга Александра Дугина, российского интеллектуального деятеля, прозванного «Распутиным Путина». Группа Перинчека теперь дает краткие пресс-конференции в турецком Министерстве иностранных дел по различным проблемам, в то время как поддерживающие Перинчека элементы в юстиции активно избавляются от последователей Фетхуллаха Гюлена.

Неудавшийся июльский переворот предоставил Евразистам дополнительные возможности. Сдержанная реакция Запада на переворот была повсеместно воспринята в Турции как доказательство того, что, несмотря на то, что исполнителями были Гюленисты, все было спланировано неким злодеем, тайным западным заговорщиком, постоянно интригующим против Турции. Следует отметить, что российская пропаганда с фальшивой информацией об участии ЦРУ в перевороте, которую распространяют поддерживающие Эдоргана СМИ, помогла усилить это ощущение.

Подчеркнуто нерелигиозная группа Перинчека – лишь крошечный кружок, однако, она не вполне вписывается в религиозное мировоззрение правящей ПСР. Именно поэтому входящие в ПСР Евразисты ценятся выше. Согласно источникам в Анкаре, правящую партию можно подразделить на две основных состовляющих: одна из них – бизнесмены, по-крупному вложившиеся в Россию, и поэтому их интересы находятся чисто прагматические, другая же – идеологически настроенная группа «надежных советников президента Эрдогана, неких ключевых фигур управленческого аппарата и неких уверенных в своих действиях специалистов». Все они искренне верят в крупномасштабный заговор Запада против Турции, и в то, что Анкара должна объединиться с Путиным и другими антизападными диктаторами.

Сегодня для Евразистов, однако, с Запада замаячил яркий луч надежды – Дональд Трамп. Они переполнены ожиданиями результатов от нового президента Соединенных Штатов, в числе которых экстрадиция предполагаемого лидера заговорщиков клирика Фетхуллаха Гюлена и прекращение поддержки курдских бойцов в Сирии. Ждет их разочарование или нет, покажет будущее.

Основной вопрос в том, какую позицию Эрдоган занимает в этой ситуации. Серьезно ли он рассматривает стремления Евразистов, ведя Турцию к критическому разрушению связей с Западом.

Наиболее вероятным представляется, что всегда расчетливый Эрдоган просто хочет держать под рукой все возможности. Он, безусловно, чувствует себя «преданным» Соединенными Штатами и Евросоюзом и поддерживает солидарность с «лидерами, которых Запад зовет диктаторами». При всем при этом, показателем являются ожидания Эрдогана, что Запад изменит к нему свое отношение, и эти ожидания связаны с Трампом.

«Он нечетко понимает намерения Запада, у нас другие задачи, – поделился мнением глава правительственной информационной службы, – и он скоро увидит, что ошибался». По словам другого политического обозревателя из ближайшего окружения Эрдогана, основной целью президента является усиление и пролонгация (своей) власти, и он может объединиться либо с Западом, либо с Россией согласно обстоятельствам.

Иными словами, практически двухсотлетняя ориентация Турции в направлении Запада, сегодня выглядит более сомнительной, чем когда-либо, что не дает никакой определенности в будущем. Все зависит от положения дел внутри Турции и от ответной реакции западных держав. В любом случае те, кто рассчитывает увидеть турецкую демократию в добром здравии, не должны прекращать попыток наладить связи Анкары с Западом, в особенности это касается Европы. В противном случае, если «российское лобби» в Анкаре будет следовать своим путем, Турция может превратиться в аналог России.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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