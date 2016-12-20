11 предложений для новой эры американо-российских отношений

Примечание редактора: Ниже приводится одна из статей сборника разных авторов на общую тему по просьбе National Interest и Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. Мы спросили некоторых из ведущих мировых экспертов о будущем отношений США и России в рамках избрания президента Дональда Трампа.

Бывший посол США в НАТО Роберт Хантер обращается к избранному президенту Дональду Трампу.

Вы сказали, что будете стремиться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Вы обоснованно показали, что, во-первых, сопротивляетесь жесткому мышлению и отжившим отношениям времен холодной войны, которые слишком распространены как в Соединенных Штатах, так и в России; и во-вторых, что будете продолжать строить отношения с Россией на основе интересов США и при этом искать сферы потенциального сотрудничества. Но на сегодняшний день обе страны продолжают двигаться к долгосрочной конфронтации, или к чему-то еще похуже.

Вот некоторые предложения в связи с вышесказанным.

Подберите консультантов, способных провести стратегический анализ и планирование на высоком уровне. Такие специалисты очень редки. Вам придется настоять, чтобы ваша команда нашла и привлекла их к работе. Откажитесь от экспертов по России, которым недостает «открытого ума», то есть непредвзятости, или которые пытаются «продать» вам свои излюбленные теории: разнообразие советов послужит вам защитой. Потребуйте тщательной и честной оценки того, каким образом мы и русские попали в нынешнее запутанное положение. Не принимайте за чистую монету утверждения, что «во всем виноваты русские», или что это наша вина. Потребуйте, чтобы специалисты заново проанализировали и оценили долгосрочные интересы России, ее сильные и слабые стороны, а также сферы возможного ослабления напряженности. Публично подтвердите, что Соединенные Штаты остаются «европейской державой» и сохраняют приверженность 5 статье Устава НАТО. Это необходимо, чтобы заслужить доверие Европы и уважение Путина. Продолжайте выполнять решения саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве. Личное участие и лидерство президента США играют решающую роль. Это главные опоры как глобального влияния США среди друзей и союзников, так и сдерживания противников. Возобновите реализацию концепции «единой, свободной и мирной Европы» президента Джорджа Буша-старшего. Это наилучший проект в сфере политики и безопасности. Он предусматривает важную и достойную роль для России. Свяжите воедино все элементы отношений с Россией, в частности европейское, ближневосточное, центрально-азиатское и китайское направления. Не позволяйте ближневосточным союзникам и партнерам сделать вас заложником своих интересов, своей политики и своих действий. Помимо прочих опасностей, это приведет к ослаблению ваших позиций в отношениях с Россией. Проконсультируйтесь с бывшими президентами США и другими высокопоставленными должностными лицами в сфере национальной безопасности. Прежде чем встречаться с Путиным, вам необходимо встретиться с лидерами Германии, Великобритании, Франции, а также генеральным секретарем ООН. Однако, сначала нужно разработать ваш собственный план и предложения. Никогда не ходите к союзникам с пустыми руками или просто чтобы послушать их советов. Они нуждаются в ясной позиции и силе американского президента. В тактическом плане, сосредоточьте свое внимание на контроле над вооружениями, работе совета НАТО-Россия, арктическом сотрудничестве (которое уже осуществляется), а также вернитесь к заключительному акту Хельсинкского совещания и ОБСЕ как к основам деэскалации, которые не означают для другой стороны «потери лица». Постоянно подробно информируйте союзников и партнеров о своей стратегии и решениях. То же касается и Конгресса.

Автор, Роберт Хантер, бывший посол США в НАТО, старший научный сотрудник Центра трансатлантических связей в Школе передовых исследований международных отношений имени Пола Нитце при Университете Джона Хопкинса

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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