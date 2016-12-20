Россия и Турция выталкивают Запад из Сирии

Ни США, ни европейские державы, по-видимому, не были в курсе, что Россия и Турция вели переговоры о прекращении огня и эвакуации боевиков из Алеппо во вторник. После захвата разрушенного, но по-прежнему играющего важную роль города войсками Башара аль-Асада может стать вполне привычной ситуация в Сирии, когда Запад играет скорее роль зрителя, чем активного участника.
Хотя эвакуации, запланированная на 5:00 утра по московскому времени в среду, была задержана из-за неожиданной вспышки боевых действий, в которой стороны, как обычно, обвинили друг друга, переговоры продолжились, и западные страны в них не участвовали.
В то время как западные СМИ обсуждали жуткие твиты на английском языке из последнего очага сопротивления в Алеппо, русские и турки вели переговоры с боевиками и правительственными силами, окончательно закрепляя победу Асада. Достигнутое соглашение включало в себя план вывода сил боевиков, реализация которого помогла спасти гражданское население от дальнейшего кровопролития — что позволит Москве и Анкаре получить лавры миротворцев, скрывающие ответственность за происходящее.
США не имели ни малейшего представления об этом. «Я не в курсе, что были какие-либо признаки того, что двусторонние переговоры приведут к такого рода договоренностям», — сказал официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, когда его спросили, знает ли он, что Турция, союзник США, участвовала в переговорах. Посол США в Организации Объединённых Наций Саманта Пауэр, казалось, также не подозревала об этом соглашении, когда выступала в Совбезе с обвинениями в адрес Асада.
На пресс-конференции в Берлине во вторник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд говорили о «катастрофической» и «душераздирающей» ситуации в Алеппо, критикуя Россию за блокирование переговоров, показывая тем самым, что они ничего не знали о достигнутом соглашении.
Нельзя сказать, что интересы России и Турции полностью совпадают. У каждой из сторон своё видение ситуации в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является заклятым врагом Асада, союзника Путина. Для Эрдогана большой проблемой является курдский анклав в Сирии, который, как он считает, дестабилизирует ситуации по всей турецкой границе. Путин всегда поддерживал курдов, и Россия настаивает на том, чтобы они принимали участие в каких-либо переговорах о будущем Сирии.
Не существует простых решений российско-турецких разногласий по Сирии в виде раздела страны на «российскую» и «турецкую» зоны вдоль линии раздела сфер влияния России и Великобритании перед Первой мировой войной, о чём недавно писал в своей статье эксперт по Турции Дэвид Барчард для издания Middle East Eye. Но, возможно, дело движется к такого рода решениям, вытекающим из эпохи Большой игры: Путин и Эрдоган договорились обсуждать по телефону каждый важный шаг в Сирии. Никто из них не посчитал нужным привлечь западные страны.
Теперь ясно, что Россия вела переговоры с США о прекращении огня в Алеппо лишь для прикрытия операций, которые имели только одну цель — обеспечить военную победу Асада. Сдержанность Турции является тревожным сигналом для США — но, пожалуй, этому не стоит удивляться. Турция является единственным членом НАТО, который ввёл свои войска в Сирию для проведения операции «Щит Евфрата». Она обладает достаточным военным потенциалом, чтобы обойтись без помощи США. Уступчивость России более важна для этого, чем одобрение союзников по НАТО.