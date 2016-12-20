Россия и Турция выталкивают Запад из Сирии

Ни США, ни европейские державы, по-видимому, не были в курсе, что Россия и Турция вели переговоры о прекращении огня и эвакуации боевиков из Алеппо во вторник. После захвата разрушенного, но по-прежнему играющего важную роль города войсками Башара аль-Асада может стать вполне привычной ситуация в Сирии, когда Запад играет скорее роль зрителя, чем активного участника.

Хотя эвакуации, запланированная на 5:00 утра по московскому времени в среду, была задержана из-за неожиданной вспышки боевых действий, в которой стороны, как обычно, обвинили друг друга, переговоры продолжились, и западные страны в них не участвовали.

В то время как западные СМИ обсуждали жуткие твиты на английском языке из последнего очага сопротивления в Алеппо, русские и турки вели переговоры с боевиками и правительственными силами, окончательно закрепляя победу Асада. Достигнутое соглашение включало в себя план вывода сил боевиков, реализация которого помогла спасти гражданское население от дальнейшего кровопролития — что позволит Москве и Анкаре получить лавры миротворцев, скрывающие ответственность за происходящее.

США не имели ни малейшего представления об этом. «Я не в курсе, что были какие-либо признаки того, что двусторонние переговоры приведут к такого рода договоренностям», — сказал официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, когда его спросили, знает ли он, что Турция, союзник США, участвовала в переговорах. Посол США в Организации Объединённых Наций Саманта Пауэр, казалось, также не подозревала об этом соглашении, когда выступала в Совбезе с обвинениями в адрес Асада.

На пресс-конференции в Берлине во вторник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд говорили о «катастрофической» и «душераздирающей» ситуации в Алеппо, критикуя Россию за блокирование переговоров, показывая тем самым, что они ничего не знали о достигнутом соглашении.

Нельзя сказать, что интересы России и Турции полностью совпадают. У каждой из сторон своё видение ситуации в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является заклятым врагом Асада, союзника Путина. Для Эрдогана большой проблемой является курдский анклав в Сирии, который, как он считает, дестабилизирует ситуации по всей турецкой границе. Путин всегда поддерживал курдов, и Россия настаивает на том, чтобы они принимали участие в каких-либо переговорах о будущем Сирии.

Не существует простых решений российско-турецких разногласий по Сирии в виде раздела страны на «российскую» и «турецкую» зоны вдоль линии раздела сфер влияния России и Великобритании перед Первой мировой войной, о чём недавно писал в своей статье эксперт по Турции Дэвид Барчард для издания Middle East Eye. Но, возможно, дело движется к такого рода решениям, вытекающим из эпохи Большой игры: Путин и Эрдоган договорились обсуждать по телефону каждый важный шаг в Сирии. Никто из них не посчитал нужным привлечь западные страны.

Теперь ясно, что Россия вела переговоры с США о прекращении огня в Алеппо лишь для прикрытия операций, которые имели только одну цель — обеспечить военную победу Асада. Сдержанность Турции является тревожным сигналом для США — но, пожалуй, этому не стоит удивляться. Турция является единственным членом НАТО, который ввёл свои войска в Сирию для проведения операции «Щит Евфрата». Она обладает достаточным военным потенциалом, чтобы обойтись без помощи США. Уступчивость России более важна для этого, чем одобрение союзников по НАТО.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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