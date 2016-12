Конгрессмен Питер Кинг: Нет никаких доказательств причастности России к кибервзломам

Республиканец Питер Кинг заявляет, что директор ЦРУ Джон Бренанн руководит «подрывной работой» против избранного президента Дональда Трампа, «сливая» прессе информацию, согласно которой Россия якобы причастна к взлому аккаунта руководителя предвыборной кампании Клинтон Джона Подесты.

Кинг, конгрессмен-республиканец от Нью-Йорка, заседающий в комитете по разведке палаты представителей, заявил, что разведывательное сообщество не располагает никакими доказательствами подобных заявлений.

«Нам постоянно говорят, что практически наверняка русские взломали сервер Национального комитета Демократической партии. Я готов признать, что так и есть; у меня нет оснований поступать иначе», заявил он в воскресенье в интервью телеканалу ABC. «Однако, что касается Джона Подесты, было неясно, имеются ли прямые следы, ведущие к русским, и с тех пор я ничего нового не видел».

«И вот что меня бесит во всем этом, Марта, что именно Джон Бреннан «сливает» The Washington Post, а также такой необъективной и тенденциозной газете как The New York Times, выводы и заключения, о которых он не сообщает разведывательному сообществу», заявил он.

Кинг назвал утечки из ЦРУ «позорными» и предположил, что они были приурочены к голосованию в Коллегии выборщиков в понедельник.

«Как мне кажется, необходимо провести расследование в отношении того, что сделали русские, но также требуется расследовать деятельность Джона Бреннана и «подрывную работу», которой, мне представляется, он руководит против избранного президента», добавил Кинг.

