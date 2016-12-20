Конгрессмен Питер Кинг: Нет никаких доказательств причастности России к кибервзломам

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Подпись к изображению: Конгрессмен-республиканец Питер Кинг беседует с прессой после встречи с избранным президентом Дональдом Трампом, 15 декабря 2016 года

Подпись к изображению: Конгрессмен-республиканец Питер Кинг беседует с прессой после встречи с избранным президентом Дональдом Трампом, 15 декабря 2016 года

Республиканец Питер Кинг заявляет, что директор ЦРУ Джон Бренанн руководит «подрывной работой» против избранного президента Дональда Трампа, «сливая» прессе информацию, согласно которой Россия якобы причастна к взлому аккаунта руководителя предвыборной кампании Клинтон Джона Подесты.

Кинг, конгрессмен-республиканец от Нью-Йорка, заседающий в комитете по разведке палаты представителей, заявил, что разведывательное сообщество не располагает никакими доказательствами подобных заявлений.

«Нам постоянно говорят, что практически наверняка русские взломали сервер Национального комитета Демократической партии. Я готов признать, что так и есть; у меня нет оснований поступать иначе», заявил он в воскресенье в интервью телеканалу ABC. «Однако, что касается Джона Подесты, было неясно, имеются ли прямые следы, ведущие к русским, и с тех пор я ничего нового не видел».

«И вот что меня бесит во всем этом, Марта, что именно Джон Бреннан «сливает» The Washington Post, а также такой необъективной и тенденциозной газете как The New York Times, выводы и заключения, о которых он не сообщает разведывательному сообществу», заявил он.

Кинг назвал утечки из ЦРУ «позорными» и предположил, что они были приурочены к голосованию в Коллегии выборщиков в понедельник.

«Как мне кажется, необходимо провести расследование в отношении того, что сделали русские, но также требуется расследовать деятельность Джона Бреннана и «подрывную работу», которой, мне представляется, он руководит против избранного президента», добавил Кинг.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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