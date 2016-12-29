Зернопромышленная сила и слабость России

Преимущества

Россия обладает многими преимуществами, которые укрепляют её позиции в качестве крупного мирового экспортёра пшеницы:

Производство пшеницы в России по объёмам примерно соответствует потребностям Египта и Турции — двух крупнейших в мире стран-импортёров;

В России много пахотных земель — почти 10 процентов всех пахотных земель в мире (122 миллиона га);

Большая часть пшеницы в России выращивается в регионах, прилегающих к черноморским портам;

Расходы на транспортировку зерновых в России являются низкими, при этом большая часть зерна перевозится автотранспортом по маршрутам малой протяжённости;

В производстве зерна в России доминируют крупные вертикально интегрированные агрохолдинги, использующие современную сельскохозяйственную технику и передовые методы, позволяющие добиваться высокой урожайности;

Ряд правительственных программ, включая субсидии и процентные ставки, поддерживает производителей зерна в России;

Дополнительные инвестиции в модернизацию и развитие зерновых хранилищ и портовой инфраструктуры в России повышают возможности экспорта;

Российские порты включают глубоководные порты, которые могут принимать суда класса Panamax и Handymax для перевозки зерна на отдаленные рынки, а также мелководные порты на Азовском море, которые позволяют загружать суда меньшей грузовместимости для доставки грузов на более близкие рынки Средиземноморья. Эти порты предоставляют покупателям возможность приобретать пшеницу определённых сортов в малых объёмах;

Имеющиеся в России зернохранилища это государственные элеваторы и сельскохозяйственные хранилища;

По сравнению с ЕС, Австралией и Северной Америкой Россия имеет менее ценные пахотные угодья и низкую себестоимость производства зерна;

Пшеница твёрдых сортов со средним содержанием белка, производимая в России, идеально подходит для выпечки ближневосточных лепёшек, подкрепляя спрос в сочетании с близостью к этим рынкам;

Слабый рубль обеспечивает такие цены FOB, которые делают производство зерна относительно прибыльным в России.

Слабые стороны

Несмотря на большие преимущества, в России есть определённые слабые места в зерновой отрасли:

Чёрное море является единственным удобным маршрутом для экспорта больших объёмов зерна. Для экспорта пшеницы, выращенной в Сибири, потребуется её транспортировка на расстояние 4 тысячи 800 км на запад к черноморскому побережью или на такое же расстоянии на восток до Владивостока. Стоимость зерна, выращенного вдали от черноморского региона, резко возрастает с учётом расходов, связанных с доставкой в порты;

Российская пшеница не очень подходит для выпечки хлеба в западных традициях и производства азиатской лапши, поэтому шансы вытеснить другие сорта зерновых премиум-класса с азиатских рынков невелики;

Так как Россия исторически отдает приоритет обеспечению собственной продовольственной безопасности, она не в состоянии гарантировать стабильность поставок пшеницы в долгосрочной перспективе;

Для российских потребителей пшеницы, как правило, ценовой фактор является основополагающим, что даёт мало стимулов для повышения качества зерновых;

Многие малые и средние фермерские хозяйства в России вынуждены продавать всё своё зерно. Отсутствие надёжных зернохранилищ, ценовая инфляция и невозможность использовать инструменты управления ценовыми рисками вынуждают многих фермеров продавать весь собранный урожай за бесценок.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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