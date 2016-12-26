Не столь маловероятный российско-американский альянс, о котором говорит Трамп

Русские идут! Русские идут! Причина всего нынешнего шума по поводу якобы существующего «тайного» альянса между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вполне проста: это холодная война. Конфликт с бывшей советской империей определял американскую внешнюю и оборонную политику в течение полувека, и до сих пор он в значительной степени влияет на наше восприятие событий в сегодняшнем фрагментированном, но все более явно демонстрирующем признаки возрождения, постсоветском мире.

Двойная загадка, во-первых, вмешивалась ли Россия в американские выборы 2016 года, ответ на которую – скорее всего да, и во-вторых, на самом ли деле это вмешательство повлияло на исход, ответ на которую – сомнительно, отвлекает нас от вполне реального и весьма актуального вопроса о том, какие отношения хотят сформировать наши две страны на ближайшие два десятилетия.

Вне зависимости от победы Трампа, обоснование для формирования тесного стратегического союза с Россией является убедительным. Настолько убедительным, что даже администрация Обамы волей-неволей движется в этом направлении в течение нескольких месяцев.

Очевидным или непосредственным обоснованием является война против ИГИЛ (ДАИШ) и война Сирии против повстанцев, стремящихся свергнуть существующий режим. Россия хочет сохранить власть Асада, своего давнего союзника, стабилизировать обстановку в стране и, теоретически, помочь нам, а заодно и себе, с ДАИШ, если мы готовы отказаться от поддержки повстанцев или хотя бы уменьшить ее масштабы.

Однако, на самом деле, проблема значительно шире. Китай, некогда наш геополитический союзник, превратился в мировую сверхдержаву и дипломатического соперника, а его военная мощь стремительно растет, и он уже угрожает нашим союзникам в Тихоокеанском регионе, включая Японию.

И Россия также флиртует с Китаем, создавая стратегический альянс, укрепляя торговые связи и заключая соглашения о сотрудничестве. Все это потенциально способно привести к катастрофическим последствиям для Америки.

Таким образом, речь, несомненно, идет о более теплых отношениях с Путиным. При этом важно решить, как далеко мы можем зайти в этом направлении, чтобы не получилось так, что сирийская оппозиция останется совершенно беззащитной.

Трамп, в своей нарочито неинтеллектуальной манере, которая стала его фирменным стилем, на самом деле представляет триумф здравого смысла в отношении американской политики в значительной части мира. Мы, конечно, можем по-прежнему цепляться за наши фантазии о переделке стран по нашему образу и подобию с помощью саморазрушительных опытов «государственного строительства», как это произошло в Ираке, и в определенной степени в Ливии, где мы свергли диктаторов, которых считали нежелательными. Или мы можем начать действовать исходя из реальных национальных интересов, и позволить правительствам других стран, сколь бы неприятным это ни было для нас, делать то же самое.

За несколько дней до того, как нео-консервативизм захватил сердца и умы американского истеблишмента в сфере национальной безопасности, американские политики, особенно республиканцы, выступали за более традиционный «реалистичный», основанный на балансе сил, подход к войне, интервенции и дипломатии.

Отказ от участия в каждом гуманитарном сражении вовсе не означает отказа от моральных принципов или от содействия народам в оказании давления на режимы с целью принудить их к более правильному поведению, прежде всего, ради них самих.

Тем не менее, это вполне может означать, как минимум, отказ от безрассудных и авантюристических фантазий, таких как создание «бесполетной» зоны над Сирией, которое могло бы привести к началу большой войны. Давайте проясним: как бы то ни было, наша страна не раз и не два в своей истории позволяла вполне легитимным движениям сопротивления «засохнуть на корню». Достаточно просто спросить об этом курдов, которые пережили больше капризных перемен в американской концепции национальной безопасности, чем кто бы то ни было иной, и они все же сумели выжить.

Трамп прав: региональная стабильность сама по себе является достойной целью и некоторые жесткие репрессивные режимы, которые мы не особенно одобряем, могут обеспечить эту стабильность. Сколь бы приятно это ни было нам в краткосрочной перспективе, нет никакой пользы в том, чтобы пытаться свергнуть несправедливые режимы в разных уголках мира, создавая вакуум власти, который порождает политический хаос, подстрекает к активности наших врагов и ведет к снижению безопасности для всех.

Итак, какую же цену мы готовы заплатить за формирование нового стратегического альянса с Россией? Можем ли мы смириться с присоединением Крыма и стремлением Москвы обеспечить «зону влияния» в ближнем зарубежье, подобно тому, как мы вели себя с Советским Союзом во времена холодной войны?

Возможно, да, но в определенных пределах. Сформировав более тесные связи с Путиным, мы получим больше рычагов влияния и сможем устанавливать некоторые условия нашего союза. Это гораздо предпочтительнее, чем нынешняя ситуация, когда Россия вмешивается в дела других стран во всем мире, и как правило это сходит ей с рук. Россия при Путине добилась больших экономических успехов, и Путин, бесспорно, пользуется огромной популярностью у своего народа. Это чистейшая фантазия, полагать, что мы можем вести себя с ним с позиции силы, и угрожать подрывом интересов России путем прямой или косвенной конфронтации.

Если Россия на самом деле «вмешивалась» в президентские выборы 2016 года, и в результате ей удалось разоблачить ложь и махинации демократов и предвыборной кампании Клинтон, по их же собственным словам, было ли это так уж плохо для Америки?

В любом случае, все пост-выборные разговоры в духе «зелен виноград» не способны достойно заменить трезвого стратегического мышления, в котором наша страна остро нуждается сегодня, и которого справедливо требует новая администрация. Необходимо принимать решения в отношении реальных угроз, исходящих от Китая, группировки ДАИШ, а также нашего все более активно распадающегося мира.

Самый одобряемый комментарий:

the_strickler +4

Не было никакого взлома. Была утечка. Нет доказательств что в этом замешана Россия.

Сам Обама без проблем вмешивается в выборы в других странах.

Я полностью за альянс с Россией. Вместе мы можем бороться с исламским терроризмом. Черт, да мы даже могли бы сладить настолько, что смогли бы вместе работать над космической станцией или как минимум над путешествиями в космос.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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