5 методик преподавания английского по скайпу

Хотите услышать о суперэффективных методиках преподавания английского языка? В рекламе различных онлайн-курсов регулярно встречаются подобные эпитеты, но в действительности чаще всего речь идет о применении уже давно и хорошо известных подходов к обучению иностранным языкам. Тем не менее, изучая английский по скайпу, студент может достичь лучших результатов за счет более удачного сочетания различных методик.

Директор по обучению известного языкового центра Language Link Дэвид Моррис считает, что интернет выводит процесс обучения на качественно новый уровень, делая его более эффективным и быстрым. Рассмотрим, какие методы преподавания позволяют добиться такого эффекта в процессе изучения языка по скайпу.

Коммуникативный метод

В основе этого метода лежит освоение английской грамматики, фонетики, лексики в ходе живого общения. Для учащегося создаются такие условия, которые поощряют его говорить на английском языке. Темы и ситуации для общения выбираются с учетом практических интересов и нужд студента, чтобы максимально приблизить обучение к реальным жизненным обстоятельствам. Наибольшая эффективность коммуникативного метода достигается на уроках английского по Skype с носителем языка, но такие занятия рекомендуются учащимся, достигшим хотя бы уровня Intermediate.

Классический сознательно-практический метод обучения

Этот метод хорошо известен со школы: изучение правил английской грамматики, чтение и перевод текстов, закрепление материала в письменных заданиях и заучивание новых слов. Может показаться, что этот метод уже устарел, но сами преподаватели признаются, что без него трудно обойтись на начальном этапе обучения.

Эмоционально-смысловой подход

Некоторые преподаватели в своих уроках по скайпу опираются на ролевые игры, в ходе которых студентам предлагается выполнение практических заданий с использованием английского языка. На начальном этапе преподаватель почти не исправляет грамматику (если только ошибки не искажают смысл сказанного), позволяя студенту преодолеть страх и раскрепоститься. Грамматические аспекты изучаются только на втором и третьем циклах обучения в форме обсуждений прочитанного или услышанного.

Метод погружения

Не следует путать этот метод с коммуникативным подходом, хотя в их основе лежит упор на разговорную речь. Метод погружения полностью исключает использование родной речи в ходе урока, в то время как коммуникативный подход допускает объяснения, исправления или замечания на родном языке.

Интенсивные методы обучения

Во время проведения занятий по скайпу могут использоваться интенсивные методы обучения, основанные на внушении, непроизвольном усвоении материала, активизации психологических способностей учащихся. Обычно в ходе занятий многократно повторяются устойчивые слова и выражения без объяснения грамматики — чаще всего такой поход встречается при организации групповых занятий через скайп.

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