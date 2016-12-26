Четверть века спустя после распада Советского Союза: уроки для американо-российских взаимоотношений

В воскресенье, 25 декабря исполнилось 25 лет со дня распада Советского Союза. Это событие нынешний президент России Владимир Путин назвал «величайшей политической катастрофой 20-го века», а многие на Западе в то время объявили исторической победой, положившей конец угрозе глобальной ядерной войны.

Двадцать пять лет спустя аналитики либо приходят в отчаяние от удручающего состояния отношений между Соединенными Штатами и Россией, либо возмущены тем, что новая администрация может пойти на чрезмерные уступки ради примирения с Путиным. Юбилей – хороший повод для подведения итогов, анализа состояния проблемы за последнюю четверть века и возможных нынешних тенденций.

На самом деле холодная война завершилась за несколько лет до 1991 года, когда Михаил Горбачев в декабре 1988-го объявил в Организации объединенных наций об одностороннем сокращении вооружений, а затем принял решение об отказе от военного вмешательства в связи с распадом коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Гласность и перестройка стали общеупотребительными словами, а призыв советского лидера к созданию «общеевропейского дома», казалось, возвестил о новом рассвете в отношениях между Россией и Западом. И все же именно распад СССР ознаменовал окончательный и драматический конец советского периода российской истории и принес надежды на формирование новой России.

Четверть века спустя, та эйфория, которая ощущалась в Рождество 1991 года, уже давно рассеялась. В истории периода после окончания холодной войны не оказалось места для счастливого конца в американо-российских отношениях, а сегодня они и вовсе оказались на самом низком уровне с начала 1980-х. Однако, вместо того, чтобы изображать удивление, мы должны признать, что предпосылки этого падения были приведены в движение с обеих сторон уже в самом начале.

Несмотря на крепкие объятия между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным, Америка никогда полностью не доверяла новой России. С самого начала Соединенные Штаты страховались от потенциального российского реваншизма. Несмотря на оказание помощи режиму Ельцина, политическая элита США опасалась возможности того, что Россия вновь может превратиться в противника Америки, если к власти придут националисты. Ведь Советский Союз являлся главным геополитическим соперником США в течение четырех десятилетий. Стойкие антиамериканские настроения сохранялись в верхних эшелонах российской власти, особенно среди военных, разведслужб и в парламенте, и среди властной элиты Соединенных Штатов всегда существовали опасения, что Москва может двинуться в ином направлении.

Что касается самой России, и Горбачев и Ельцин полагали, что их страна займет привилегированное место в этом «общем европейском доме» и будет принимать участие в решении общих проблем в качестве великой европейской державы. Однако, слабость России сделала подобную уступку со стороны Запада ненужной, и население, не готовое к резкой утрате прежней глобальной роли страны, в последующие годы стало легкой добычей для рассказов об унижении и неуважении. Путин пришел к власти почти семнадцать лет назад, обещая переломить тенденцию сползания страны в упадок. Он всегда с гневом и возмущением относился к действиям Америки, в которых видел стремление навязать свою волю остальному миру. А в последние годы он воспользовался возможностью оттеснить Соединенные Штаты и Запад в целом на Украине и в Сирии.

В результате российской агрессии на Украине в 2014 году, главным приоритетом НАТО стало успокоить и обеспечить безопасность таких членов альянса как Эстония, Латвия, Литва и Польша, в то время как многие на Западе считали, что российская угроза полностью исчезла много лет назад. А военное вмешательство в Сирии в поддержку режима Башара аль-Асада показало, что Россия вновь способна действовать за пределами своих границ, защищая интересы, противоречащие интересам Соединенных Штатов.

Означают ли разговоры о «крепкой мужской дружбе» между Путиным и Дональдом Трампом, что нас ожидает поворот вспять от нынешней нисходящей спирали, особенно в связи с назначением на пост госсекретаря США президента компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который много лет ведет бизнес в России? По мнению аналитиков, не стоит делать на это ставку в долгосрочной перспективе. Возможно, Трамп даст Путину то, чего он хочет в Европе и на Ближнем Востоке, однако, он несомненно почувствует себя обманутым позже, когда американские и российские интересы вступят в противоречие, а это неизбежно произойдет в будущем.

Главные уроки, которые следует извлечь из прошедших 25 лет: необходимо сохранять реалистичные ожидания в отношении возможной степени партнерства между двумя странами и избегать попыток диктовать другой стороне, каковы должны быть ее интересы. Вполне нормально и естественно, что новая администрация хочет улучшить отношения с Россией. Ведь в конце концов и администрация Обамы делала то же самое восемь лет назад. Однако, администрация Трампа не должна добиваться улучшения отношений в ущерб обеспечению безопасности союзников по НАТО, отстаивания права Украины самой определять свое политическое будущее, защиты демократических ценностей или борьбы за права мирных жителей в Сирии.

Американские и российские интересы не совпадают, как мы уже видели в течение прошедших 25 лет, и на основе этого понимания необходимо строить реалистичные взаимоотношения между двумя странами.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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