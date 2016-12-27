Улучшение отношений между Турцией и Россией станет нормализацией века

Среди потока новостей о чудовищном убийстве посла России в Турции Андрея Карлова можно было упустить слова Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации турецко-российских отношений. Как сказал турецкий президент, убийство посла Москвы в Анкаре является провокацией, и подчеркнул, что её целью было как раз сорвать этот процесс.

При беглом ознакомлении с этим сообщением может сложиться впечатление, что президент говорил о восстановлении двусторонних отношений между двумя странами после рокового инцидента с российским самолётом недалеко от турецко-сирийской границы 24 ноября 2015 года. Официальные отчёты о происшествии по-прежнему туманны; действительно ли российский самолёт нарушил турецкое воздушное пространство, станет понятно в ближайшие месяцы на судебных слушаниях по делу членов террористической группы сторонников Гюлена (FETO). Было заявлено, что информация о нарушении воздушного пространства была сфабрикована членами группы, которые пытались позже свергнуть правительство и убить Эрдогана и членов его семьи при попытке переворота 15 июля.

В правительстве поняли, насколько тяжёлыми могут оказаться последствия раскола между Турцией и Россией, и попытались быстро восстановить отношения. По сути это восстановление нормальных отношений между двумя странами, которые удалось возобновить в июне, когда Эрдоган выразил сожаление Путину по поводу сбитого российского самолёта. Правительство России позже отменило ограничения на поездки, торговлю и так далее. Этот процесс продолжается, и чиновники в обеих странах выразили надежду, что двусторонние отношения станут ещё лучше в ближайшем будущем.

Однако, есть ещё одна, пожалуй, более серьёзная проблема в нормализации отношений. Дипломаты, а также историки ищут ответы на вопрос о том, почему в отношениях между двумя соседними странами не наблюдалось улучшений с 1945 года? Речь идет о двух странах, которые имеют протяжённую границу, общих соседей в лице Грузии и Азербайджана — и огромное, но почти закрытое море, разделённое между двумя враждебными военными союзами.

Попытка найти ответ на эти вопросы должна способствовать этой нормализации, столь необходимой для двух стран. Это позволит убрать множество заблуждений, которые укоренились в коллективном сознании обоих народов. Способен ли кто-нибудь на этом берегу Чёрного моря отказаться от убеждения, что русские всегда стремились заполучить выход к тёплому Средиземному морю (возможно, в Москве слишком холодно!), и для этого Россия готова захватить Турцию? Способен ли кто-либо на северном побережье Чёрного моря отвергнуть веру в то, которую они впитали с молоком матери, что Турция является отмычкой Североатлантического альянса в борьбе с ними, и там размещается нацеленное на Россию ядерное оружие?

Когда спадёт тень, омрачившая их отношения 62 года назад, обеим странам станет легче, потому что правда даёт народам освобождение, как и людям. Через это примирение наступит улучшение в отношениях не только между двумя странами, но с облегчением вздохнут вся Центральная Азия, Балканы и Кавказ.

И это будет нормализация века.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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