Письмо в редакцию Chicago Tribune: так выглядит возмездие по-русски

Русские танки с шумом и грохотом ворвались в Афганистан в декабре 1979-го. Во многом благодаря этому Джимми Картер принял решение о бойкотировании Олимпийских игр 1980-го года. Русские и американцы в то время вели переговоры на равных (звучит знакомо?), речь шла об экономических уступках США в обмен на хорошее поведение России. Русские и не думали, что из-за их действий пострадает Олимпиада, в качестве хозяев которой они выступали летом следующего года.
Забегая чуть вперед, стоит рассказать об Олимпийских играх 1984-го года в американском Лос-Анджелесе. Россия призвала 14 стран Восточноевропейского блока объявить бойкот спортивному празднику в США. Русские не забыли о том, что сделали американцы четырьмя годами ранее.
Так выглядит возмездие по-русски.
Перенесемся в современность. В декабре 2011-го года госсекретарь США Хиллари Клинтон потребовала провести расследование с целью выяснить, влияла ли партия Владимира Путина на результат парламентских выборов в России и правильно ли были подсчитаны голоса. Путин, в свою очередь, обвинил Клинтон в организации протестов в России.
Затем, в ноябре 2016-го, Клинтон проиграла президентскую гонку Дональду Трампу. Множество компрометирующих Клинтон документов появилось в СМИ, и все усилия Клинтон свелись к нулю из-за российских взломщиков.
Если так, то это очередное возмездие по-русски.
Фрэнк Береш, Палос Хайтс