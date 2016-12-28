Письмо в редакцию Daily Hampshire Gazette: злонамеренная клеветническая кампания против России

Общее снижение уровня политического процесса в год выборов сопровождается грандиозной клеветнической кампанией против российского правительства, а также всех остальных, кто выказывает недостаточную враждебность в отношении России.

Администрация Обамы заявляет, без предоставления каких бы то ни было доказательств, что российские хакеры помогли WikiLeaks склонить чашу весов на выборах в пользу Дональда Трампа. Достоверность этих обвинений якобы подтверждается расследованиями ЦРУ, известного своей ложью относительно масштабов собственных операций незаконной слежки.

Однако, даже если бы справедливость этих обвинений была доказана, все равно их следовало бы рассматривать в историческом контексте тайных вмешательств США, в том числе направленных на подрыв выборов и инспирирование государственных переворотов с момента окончания второй мировой войны. Неполный список объектов подобных действий включает Италию (1948), Иран (1953), Гватемалу (1954), Чили (1973), Австралию (1975), Индонезию (1975), Гондурас (2009) и Украину (2014).

Когда спикер Белого Дома Джош Эрнест заявил, что СМИ, опубликовавшие содержание «просочившихся» электронных писем Национального комитета демократической партии и Хиллари Клинтон, «в сущности, стали оружием в руках российской разведки», поднявшаяся волна истерии приобрела уродливые черты «охоты на ведьм» времен маккартизма.

Сама Хиллари Клинтон, в той же отвратительной манере назвала якобы имевшие место хакерские атаки «нападением на нашу страну». Ее собственное истинное отношение к «святости» свободы выборов было выражено в просочившейся записи интервью, где тогдашний госсекретарь США обсуждала с собеседником палестинские выборы, на которых победил «Хамас», и говорила, что столь неприятных для США результатов можно было бы избежать, если бы выборы прошли под контролем.

Претенциозный и конфронтационный подход избранного президента по отношению к Китаю компенсируется расплывчатыми признаками его менее воинственной позиции в отношении России. Это провоцирует атаки со стороны демократов, обвиняющих его в том, что он является пешкой в подрывной игре российского президента Владимира Путина.

Даже самые безобидные намеки на несогласие с проводимой антироссийской кампанией разжигания войны вызывают яростную демонизацию со стороны политических представителей фанатичного военно-разведывательного истеблишмента, который недавно болезненно перенес сокрушительный разворот событий в Сирии. Российские вооруженные силы, которые помогли правительственным войскам разгромить поддерживаемых США исламистских боевиков, связанных с Аль-Каедой, занимавших восточную часть Алеппо, тем самым нанесли унизительный удар по провальной политике Обамы в ближневосточном регионе.

Учитывая шок от этого сокрушительного поражения, представляется более чем очевидным, что его настойчивые призывы к ответным мерам против России имеют мало общего со свято оберегаемой «честностью и неподкупностью» президентских выборов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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