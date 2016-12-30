В новом году Россия попытается воспользоваться проблемами США и Европы

На протяжении уходящего года возросшая напряженность выявила трещины в едином западном фронте против России. Голосование о выходе Британии из ЕС показало глубокий раскол внутри единой Европы, а победа Дональда Трампа на выборах президента США может предвещать смену политики Вашингтона в отношении Москвы. Выборы во всей Европе в 2017 году, во Франции, Нидерландах, Германии, и возможно Италии, могут еще больше усилить разногласия в континентальном блоке и бросить вызов будущему европейской интеграции.

Для России назревающие трудности Запада в наступающем году представляют ряд возможностей. Москва прилагала усилия, чтобы использовать, а в некоторых случаях и влиять на события в Европейском союзе и Соединенных Штатах с целью подорвать западное единство с помощью пропагандистских кампаний, кибератак и политического маневрирования. Скорее всего, в 2017 году Россия активизирует эти усилия, с тем, чтобы воспользоваться раздором на Западе для достижения своих целей, таких как ослабление или снятие режима санкций, введенных против нее США и Европейским союзом. Недавние достижения проправительственных сил в Сирии могут усилить позицию Кремля в переговорах с администрацией Трампа по целому ряду вопросов.

Ближе к дому, эти перемены позволят России вернуть часть своего влияния на периферии бывшего Советского Союза. Учитывая потрясения в Европейском союзе, по всей вероятности, в 2017 году блок будет весьма неохотно относиться к дальнейшему продвижению процесса присоединения новых членов. Поскольку их перспективы интеграции с Евросоюзом и НАТО заглохнут, а возможно, рухнут, в наступающем году такие страны как Украина, Молдова и Грузия могут пересмотреть свои взаимоотношения с Россией. На недавних президентских выборах в Молдове был избран Игорь Додон, который обещал избирателям укрепить связи с Москвой и пересмотреть отношение к интеграции с Евросоюзом. Хотя Украина и Грузия вряд ли последуют этому примеру, они вполне могут занять более прагматичные позиции в отношении России, увеличив торговые связи и пойдя на компромисс в отношении статуса своих отколовшихся территорий.

По всей вероятности, Москва усилит свое влияние и в таких странах как Азербайджан и Узбекистан, которые с момента распада Советского Союза сохраняли нейтралитет по отношению к России. Москва недавно подписала соглашения по расширению военного сотрудничества с каждой из этих стран. Хотя эти сделки не означают стратегическую переориентацию Баку или Ташкента, тем не менее, они будут способствовать росту влияния России в этих странах. В предстоящем году Москва также попытается взять на себя более активную роль в обеспечении безопасности Центральной Азии, поскольку этот исторически стабильный регион сталкивается с целым рядом вызовов.

Даже бывшие советские страны, уже близко связанные с Москвой, включая Беларусь, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вероятно, удвоят свое сотрудничество с Россией в предстоящем году. Многие из этих стран уже подписали соглашения с Москвой об углублении интеграции в сфере безопасности. Кроме того, растущие разногласия в Европейском союзе отобьют у таких стран как Беларусь и Армения охоту укреплять двусторонние связи с Европой. Следовательно, Евразийский экономический союз и Организация договора коллективной безопасности, возглавляемые Россией, в 2017 году могут стать более активными после некоторого спада на протяжении двух последних лет.

Несмотря на то, что новый год представляется многообещающим для Москвы, возвращение России к былому могуществу и влиянию далеко не гарантировано. Поскольку Соединенные Штаты и НАТО вряд ли полностью уйдут с пограничных территорий Евросоюза, Россия не получит безраздельного господства над Евразией. Более того, различные партии в Соединенных Штатах и Европейском союзе будут оспаривать снятие или ослабление санкций против Москвы. Столкнувшись с перспективой ослабления поддержки со стороны Запада, Украина и Грузия могут попытаться создать собственные блоки с соседними странами, такими как Польша и Турция, чтобы укрепить свои позиции против Москвы. Тем временем, сама Россия будет проявлять осторожность и не станет действовать слишком агрессивно в ближнем зарубежье, поскольку она переживает затяжные внутренние экономические и политические проблемы.

Эти факторы не позволят России в полной мере воспользоваться суматохой и неопределенностью на Западе, чтобы изменить баланс сил в противостоянии, которое продолжится в новом году. Однако, в 2017 году страна может добиться значительных успехов в своих переговорах с Западом и странами ее бывшей сферы влияния.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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