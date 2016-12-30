Противостояние России и Запада продолжится в новом году

В 2017-ом году Россию многое ожидает. За последние три года страна пережила множество стратегических неудач и столкнулась с давлением Запада. Евромайдан, организованный в Киеве в 2014-ом году, привел к развитию сотрудничества между Украиной, Евросоюзом и НАТО. Другие стратегически важные для России страны, расположенные на её периферии (например, Молдавия и Грузия), последовали примеру Украины. Тем временем США и НАТО усилили своё присутствие вблизи российских границ, используя Польшу, страны Балтики и Румынию.

Помимо этого, США и Евросоюз вводят новые и продлевают действие прежних санкций против России за её действия в Крыму и Восточной Украине. В результате под удар попадает российская экономика, находящаяся в кризисе с момента обвала цен на нефть в середине 2014-го года. Чтобы заполучить место за столом переговоров с Западом, и с США в частности, Россия приняла участие в сирийском конфликте. Эта стратегия не оправдала ожиданий Москвы, так как не привела к подписанию выгодных соглашений и не решила затянувшийся спор по поводу конфликта в Украине. Однако в 2017-ом, возможно, Россия сравняет счёт с Западом.

Предпосылки перемен

События этого года несколько ослабили натянутость отношений между Россией и странами Запада. С выходом Великобритании фундамент Евросоюза дал первые трещины, а победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, возможно, изменит политику Вашингтона по отношению к Москве. Предстоящие выборы в европейских странах (во Франции, Нидерландах, Германии и, скорее всего, в Италии) могут поспособствовать возникновению новых противоречий внутри Евросоюза, поставив под вопрос его дальнейшее существование.

Надвигающиеся на Запад трудности в следующем году сыграют на руку России. Москва использует и в некоторых случаях влияет на настроения в Евросоюзе и США, чтобы внести в них разлад с помощью пропаганды, кибератак и политических акций. В 2017-ом году Россия наверняка удвоит усилия с целью извлечь максимальную для себя пользу из противоречий между странами Запада. К примеру, добьётся пересмотра или полной отмены санкций США и Евросоюза. Недавнее улучшение положения дел в Сирии, к тому же, ставит Кремль в выгодное положение при обсуждении спорных моментов с администрацией Трампа.

Воссоединяя земли

Что касается прямых соседей России, грядущие перемены позволят Москве восстановить влияние на бывшие страны Советского Союза. Скорее всего, нестабильность внутри Евросоюза будет препятствовать включению в него новых членов в 2017-ом году. Планы Украины, Молдавии и Грузии по вступлению в Европейский союз и сотрудничеству с НАТО себя не оправдают, поэтому в следующем году эти страны будут стремиться пересмотреть свои отношения с Россией. Известно, что на недавних президентских выборах в Молдавии победу одержал Игорь Додон, обещавший укрепить связи с Москвой и переосмыслить вступление страны в Евросоюз. Хотя Украина и Грузия настроены к России не столь положительно, они могут поменять отношение из практических соображений, заключив выгодные торговые сделки и урегулировав вопрос о статусе спорных территорий.

В будущем Москва усилит влияние на Азербайджан и Узбекистан, эти страны оставались нейтральными к России после развала Советского союза. Недавно Российская Федерация подписала с каждой из стран договор о военном сотрудничестве. Соглашения вовсе не сигнализируют о стратегически приоритетной роли Баку или Ташкента для России, но этим действием Москва обозначает свое присутствие. Россия также попытается взять на себя контроль над соблюдением мира в Центральной Азии, так как на долю этого исторически стабильного региона в грядущем году выпадет немало испытаний.

Бывшие страны Советского Союза, которые уже наладили отношения с Москвой (к ним относятся Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), в будущем году расширят сферы сотрудничества с Россией. Многие из них подписали военные соглашения с Москвой. Внутренние разногласия в Евросоюзе, кроме того, заставят задуматься Белоруссию и Армению о целесообразности сотрудничества с европейским блоком. В результате такие приоритетные для России организации как Евразийская экономическая комиссия и Организация договора о коллективной безопасности будут действовать активнее в 2017-ом году, восполняя последствия двухлетнего спада.

Частичное возвращение

Несмотря на многообещающие для Москвы перспективы, которые открывает новый год, успех России вовсе не гарантирован. США и НАТО не собираются покидать Европу, и Москве нужно будет очень постараться, чтобы установить контроль над Евразией. Кроме того, многие чиновники в США и Евросоюзе не желают отмены или ослабления санкций против России. Осознав уменьшение поддержки со стороны Запада, Украина и Грузия смогут создать свои объединения с такими соседними странами как Польша и Турция с целью остановить распространение российского влияния. В то же время, России не следует проводить агрессивную внешнюю политику, так как страна борется с внутренними политическими проблемами и приводит в порядок экономику.

Эти факторы не позволят России извлечь всю пользу из сложившейся на Западе ситуации путаницы, неразберихи и неуверенности, которая продолжится и в новом году. Тем не менее, Россия в 2017-ом году сможет продвинуться в переговорах с Западом и странами, которые находились под его влиянием.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x