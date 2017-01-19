Наступивший год может стать наиболее значимым для НАТО с момента падения Берлинской стены

Председатель консультативного Совета Мюнхенской конференции по безопасности предупредил, что 2017 год может оказаться «для Европы наиболее важным с момента падения Берлинской стены».

В то же время эксперты Совета по международным отношениям назвали противостояние между НАТО и Россией наибольшей угрозой в наступившем году.

Как считается, 2016 год оказался довольно хаотичным и деструктивным, но истинные последствия этого могут проявиться в ближайшие 12 месяцев — и НАТО должно быть готово дать ответ.

Здесь можно выделить несколько наиболее значимых проблем.

Прибалтика

В ближайшие месяцы НАТО впервые перебросит свои войска на восток Европы.

От Эстонии до Польши, включая Латвию и Литву, тысячи натовских солдат будут дислоцироваться на военных базах. расположенных всего в нескольких сотнях километров от российской границы.

Это будет демонстрацией силы в поддержку стран Балтии, имеющей целью сдержать Россию от любых возможных попыток нарушить порядок в регионе.

Хотя вторжение очень маловероятно, но реакция со стороны Москвы непредсказуема — в этом и кроется опасность.

Когда две армии сконцентрированы у границ — друг напротив друга, всегда есть вероятность различных инцидентов.

Поскольку каждая из сторон проверяет на прочность соперника, риски значительно возрастают, резко обостряя угрозу развязывания конфликта.

Балканы

Одним из наиболее заметных событий 2016 года была попытка государственного переворота в одной маленькой стране в Адриатике — в Черногории. Власти страны обвинили в этом Россию, но Москва отрицает свою причастность.

Если за этим стоит Кремль, то это беспрецедентный акт агрессии в глубине Европы вдали от российских границ, и НАТО должно быть готово к дальнейшим шагам России.

Россия считает Балканы зоной своих интересов. Недавно она совместно с Сербией провела 10-дневные военные учения. Кроме того, регион является популярным местом отдыха россиян и важным направлением российских инвестиций.

Москва открыла гуманитарный центр в Сербии, под прикрытием которого, как считают западные спецслужбы, активно работает российская разведка.

Общество в Сербии и в Черногории действительно расколото на тех, кто поддерживает Россию, и тех, кто стремится в ЕС — и Кремль наверняка воспользуется этим.

Избрание президентом Трампа

Как неоднократно заявлял Трамп в ходе своей избирательной кампании, НАТО является «отжившей своё» старой клеткой для Европы.

Руководство НАТО надеется, что их лай может напугать больше, чем реальная угроза покусать, но при этом обвинения Трампа в том, что слишком много стран блока сидят на шее Америки, беспокоят Европу по одной простой причине — это действительно трудно оспорить.

С момента создания Североатлантического блока Соединённые Штаты были силой, скрепляющей воедино стран-участниц, но одно дело заявлять о бесполезности НАТО в ходе предвыборной кампании, и другое, как поведёт себя Трамп в качестве действующего президента.

По мере нарастания неопределённости впереди есть одна важная веха в календаре — саммит НАТО в Брюсселе, который станет второй за многие годы встречей всех участников альянса.

Они планируют собраться в этот очень непростой для блока момент, чтобы открыть новую штаб-квартиру в Брюсселе и поднять бокалы за новую эру.

Поэтому 2017 год может стать определяющим для НАТО — главное, чтобы он не оказался по последствиям 1989 годом наоборот.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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