Россия успешно поставляет газ в Европу в обход Украины

Россия находит пути доставки своего дешевого природного газа в Европу, не прибегая к использованию украинских трубопроводов. И если в соответствии с планом в течение трех ближайших лет будет построен «Турецкий поток», Украине придется найти другие способы зарабатывания денег в энергетическом бизнесе, вместо того, чтобы полагаться на простой и надежный поток прибыли от российских транзитных сборов.

Европейская сеть операторов систем передачи газа (ENTSOG) сообщила о том, что только за последнюю неделю Газпром «значительно увеличил» объем транспортировки газа по балтийскому трубопроводу, известному как «Северный поток». Почти весь дополнительный объем газа был доставлен в Европу через германский трубопровод OPAL.

В пятницу украинская государственная корпорация «Нафтогаз» заявила, что объем транзита газа через Украину резко снизился. В то же время, суммарный объем ежедневной поставки газа в Европу через Украину и «Северный поток» остается стабильным.

Согласно сообщению ENTSOG, ежедневная нагрузка российского маршрута «Северный поток»-OPAL выросла с 57,1 до 80,5 миллиона кубометров. Газпром увеличил долю северного маршрута с 50 до 80 процентов, лишний раз доказывая, насколько Германия зависит от российских энергоносителей, даже несмотря на то, что Польша и Литва в качестве альтернативы обладают новыми терминалами сжиженного газа (СПГ). Дело в том, что СПГ обходится дороже, чем газ, доставляемый по трубопроводу из России.

В течение той же недели перед Рождеством, объемы газа, прокачиваемого по украинским трубопроводам, ведущим в Словакию, снизились со 148,9 до 120, 8 миллионов кубометров. Данные ENTSOG позволяют предположить, что между увеличением загрузки трубопровода OPAL и сокращением транзита в Европу через Украину и Словакию существует связь. Нафтогаз заявляет, что эти данные противоречат заявлению Европейской комиссии о том, что расширение доступа Газпрома к трубопроводу OPAL не приведет к сокращению транзита газа через Украину.

Нафтогаз опасается, что увеличение альтернативных маршрутов для «Газпрома» означает, что русские предпринимают «умышленные действия» для сокращения транзита через украинскую газотранспортную систему, что ведет к снижению доходов и ослаблению переговорной позиции Киева.

Природный газ является причиной практически всех политических распрей между Россией и Украиной. Движение Евромайдан началось в 2013 году, когда президент Виктор Янукович, союзник Владимира Путина, решил отказаться от соглашения об ассоциации с Европейским союзом, предпочтя долгосрочные контракты по на поставку газа от Газпрома по низким ценам. Это вызвало публичные протесты, которые переросли в мятеж. В результате в феврале 2014 года Янукович был отстранен от власти, а пост премьер-министра занял прозападный политик Арсений Яценюк, фаворит Госдепартамента США.

Новая позиция Яценюка привела к резкому конфликту с Россией. В результате разрыва, черноморский полуостров Крым, где проходила знаменитая ялтинская конференция союзных держав в конце второй мировой войны, и где размещается единственный тепловодный флот России, в марте 2014 года был присоединен к России. Этот шаг Кремля привел к введению санкций против России.

Нафтогаз в течение трех последних лет является надеждой Украины. Компания обещала реформы, однако внутренняя борьба между оппозиционными партиями и их зависимость от украинских олигархов привели к тому, что планы приватизации зашли в тупик. Представители Нафтогаза заявляют, что компания стоит вне политики. Наоборот, это украинская политика оказалась глубоко запутана в проблемах Нафтогаза и его перспективах на будущее.

Руководство Нафтозага и другие представители частного сектора соглашаются, что Украине следует развивать свои собственные источники энергии, чтобы ее газ не использовался лишь в качестве средства для получения дешевой энергии несколькими олигархами и их друзьями. Что еще более важно, это снизило бы зависимость Нафтогаза от прихотей российской внешней энергетической политики.

Россия также планирует построить второй трубопровод, наряду с существующей линией «Северного потока» в Балтийском море. Польша в третьем квартале прошлого года отказалась согласовать эту сделку, поскольку в ней участвуют ряд транснациональных компаний, включая Shell Oil, которая уже обладает значительной долей польского рынка. Антимонопольные органы заявили, что новый трубопровод, получивший название «Северный поток-2», обеспечит многонациональным корпорациям еще большую долю рынка, что осложнит усилия Польши, пытающейся сделать сжиженный природный газ (СПГ) жизнеспособной альтернативой для Европы. Судьба сделки в настоящее время остается неопределенной.

Тем временем, в течение нескольких последних недель Россия и Турция достигли примирения после разрыва отношений, вызванного инцидентом со сбитым над турецко-сирийской границей российским самолетом. Россия вскоре ввела санкции против некоторых турецких предприятий. Сегодня условия для сотрудничества между двумя странами вновь улучшились и сделка «Турецкий поток» между Газпромом и BOTAS Petroleum вновь на повестке дня.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (4 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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