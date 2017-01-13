Год триумфов президента Путина

Недавнее решение российского президента Владимира Путина не отвечать «взаимностью» на новые американские санкции, журнал Foreign Policy назвал мастерским ходом и тактическим триумфом. Оно ознаменовало достойный конец года триумфов Москвы. Ее активная внешняя и внутренняя политика фактически свели на нет эффект международной изоляции, которого стремился добиться Запад.

Несмотря на болезненные западные санкции, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и возобновленные в ответ на продолжающийся кризис на востоке Украины, где поддерживаемые Россией повстанцы упорно держатся против «антитеррористической операции» вооруженных сил Украины, российская экономика не обрушилась. Рубль на сегодняшний день значительно сильнее, чем в разгар кризиса. Потеряв более одной трети своей стоимости к концу 2014 года, он сейчас вернулся к своим досанкционным показателям и торгуется чуть выше 60 рублей за один американский доллар. Согласно прогнозам, российский ВВП в 2017 году вырастет на 1,5-2,0 процента. С точки зрения МВФ, этим Россия обязана «экономическому пакету» властей, включающему гибкий курс рубля, поддержку банковского сектора, вливание ликвидности, финансовое стимулирование, а также взвешенным действиям государственных органов и отказу от применения принудительных мер.

Россия заняла активную позицию в мировой экономике, добившись глобального соглашения о сокращении добычи нефти, первой сделки с 2001 года, объединившей страны ОПЕК и независимых производителей. В случае успеха, это соглашение окажет существенное влияние на стабилизацию мирового рынка нефти и подстегнет упавшие цены.

На протяжении всего года Россия стремилась диверсифицировать свои международные связи, переориентируя их с Запада в направлении быстрорастущих экономик Восточной Азии. Москва достигла соглашения с Китаем об интеграции деятельности возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта «Экономический пояс Шелкового Пути». В качестве ключевого члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Россия выступала за проведение консультаций с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности формирования широкого экономического партнерства, которое объединяло бы страны ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Уже достигнуты определенные практические успехи. В ходе саммита АСЕАН-Россия в мае, участники договорились о подготовке совместного технико-экономического обоснования для создания всеобъемлющей зоны свободной торговли между АСЕАН и ЕАЭС.

Месяц спустя, во время визита Владимира Путина в Пекин было подписано 30 новых соглашений о сотрудничестве. На ташкентском саммите в июне 2016 года Индия и Пакистан присоединились к ШОС, что сделало эту организацию еще боле влиятельной. В ходе октябрьской индо-российской встречи было подписано более десятка договоров в военной, ядерной и энергетической сферах. Теплый прием, оказанный России на саммите БРИКС в индийском штате Гоа, недвусмысленно продемонстрировал, что усилия Запада по международной изоляции России полностью провалились.

И, наконец, в декабре между Россией и Японией были достигнуты торговые и инвестиционные соглашения на общую сумму, превышающую 2,5 миллиарда долларов в сфере энергетики, транспорта и фармацевтики. Помимо прочего, Япония согласилась участвовать в 40-миллиардном проекте по освоению газового месторождения в Сибири у побережья Северного Ледовитого океана, в то время как естественные партнеры России в Арктике, такие западные страны как Канада, Норвегия и США, не пожелали идти на сотрудничество.

В международной политике, четкая и согласованная военная кампания России против повстанческих группировок в Сирии помогла находившемуся на грани краха президенту Башару аль-Асаду вернуть контроль над значительной частью территории страны. Кульминацией этого процесса стало освобождение сирийскими правительственными силами города Алеппо. Российские войска сыграли стабилизирующую роль в Ливии, а также Сирии, что побудило израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху дважды посетить Москву для переговоров, связанных с безопасностью. Российская дипломатия достигла важных результатов, дважды нормализовав отношения с Турцией, находившиеся под угрозой полного разрыва после инцидента со сбитым российским самолетом в ноябре 2015 года, и после убийства российского посла Карлова в декабре 2016-го. И наконец, восприятие России на Западе также изменилось. Как политические деятели, так и широкие круги населения все более одобрительно воспринимают пост-либеральное, регионалистское и нео-традиционалистское видение мирового порядка, которое во многом перекликается с мировоззрением российского общества.

На этом фоне все попытки демонизировать Россию, предпринимаемые уходящей администрацией Обамы, обречены на провал. Скандал с «компьютерными взломами русских», не обоснованный ничем, кроме косвенных доказательств, подчеркнул потерю Америкой своей репутации: как выразился один пользователь Twitter, независимо от того, причастна ли Россия к взломам, «она точно не писала этих электронных писем». Что касается обвинений Обамы в адрес Москвы по поводу вмешательства в президентские выборы, на самом деле странно было бы думать, что Россия могла повлиять на голосование 63 миллионов американских избирателей. Не менее странно, чем поверить, что за миграционным кризисом в Европе тоже стоит Россия.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (5 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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