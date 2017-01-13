Трамп раскусил замысел Обамы, стоящий за новыми антироссийскими санкциями

Объявляя в прошлый четверг о введении ряда серьезных санкций против России, президент Барак Обама привел две причины такого шага. Во-первых, «агрессивное преследование» американских дипломатов российскими службами безопасности, а во-вторых, «кибер-операции, направленные на манипулирование президентскими выборами в США». Формулировка получилась довольно расплывчатой.

Соединенные Штаты и Россия давно практикуют интенсивный и порой навязчивый режим наблюдения за дипломатами друг друга. Этот механизм настолько отработан, что является вполне предсказуемым. Так что если одна из сторон решает поднять шум в связи с этим, ее намерение может быть только пропагандистским. Таким образом, меры, объявленные Госдепартаментом США, в том числе выдворение 35 российских дипломатов и закрытие 2 российских дипломатических миссий, в Нью-Йорке и Мэриленде, безусловно, являются политическим решением.

Возможно, это избыточная мера, которая с практической точки зрения также имеет целью парализовать работу российского посольства. Само собой разумеется, принимая такое явно чрезмерное решение, Обама был уверен, что у России нет иного выбора, кроме принятия ответных мер. В российско-американском дипломатическом танго всегда есть риск «потери лица», а отношения между странами сегодня в значительной степени персонализированы на президентском уровне.

В дипломатическом аспекте, такие резкие шаги наносят двусторонним отношениям раны, исцеление которых потребует времени. Обама, вероятно, рассчитывал, что вступающий в должность президент Дональд Трамп окажется в крайне невыгодном положении в течение первых нескольких месяцев своего правления.

Что касается якобы совершенных Россией враждебных кибер-операций, Обама несколько изменил тактику и решил действовать, не дожидаясь доклада о расследовании, которого он ранее добивался от силовых структур. Он ввел санкции против девяти организаций и физических лиц, предположительно связанных с российскими разведслужбами ГРУ и ФСБ, попутно раскрыв техническую информацию, касающуюся действий России.

В заявлении Обамы имеются два интересных аспекта. Первый – его призыв к союзникам США о «сотрудничестве с целью противостоять российским усилиям, направленным на подрыв установленных норм поведения и демократического правления». Второй – его решение о формальном обращении к Конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о российском вмешательстве.

В чем же состоит план Обамы? Несомненно, он сводится к прокладке траектории американо-российских отношений после окончания его президентского срока. Призыв Обамы выйти на баррикады, чтобы противостоять России, вероятно, не покажется привлекательным американским союзникам. Тем не менее, ему, возможно, удастся, используя свой политический капитал, консолидировать мощное внутреннее сопротивление элит, разведывательного, военного и внешнеполитического сообщества, любым попыткам Трампа улучшить отношения с Россией.

Обама подписал распоряжение о санкциях против России, которое в любой момент может быть аннулировано Трампом, однако он также открывает слушание в Конгрессе. Обама, вероятно, рассчитывает, что Трамп запутается в этом лабиринте. Очевидно, он надеется настроить Конгресс против вероятных шагов Трампа по улучшению отношений с Россией.

В то же время, вовлекая в скандал спецслужбы, Обама серьезно осложняет работу для Трампа. Эти шпионы с уязвленным самолюбием могут создать большие трудности для политического новичка, который прежде никогда не работал на государственной должности. Впрочем, язвительная реакция Трампа позволяет предположить, что он прекрасно понимает замысел Обамы. Недавно в явно скептическом тоне он попросил о брифинге разведслужб:

«Нашей стране пора заняться более серьезными и полезными делами. Тем не менее, в интересах страны и ее великого народа, на следующей неделе я встречусь с лидерами разведывательного сообщества, чтобы быть в курсе всех фактов, касающихся этой ситуации».

Учитывая разницу во времени, реакция Москвы на уровне президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова пришла почти незамедлительно. Москва, по всей вероятности ожидала от Обамы провокационного поведения в последние недели его президентства. Тем не менее, Кремль был удивлен «абсолютно неожиданным проявлением агрессии» со стороны Обамы, которая была названа «беспрецедентной». Возможно, это ироническая ремарка, учитывая, что русские в целом считают Обаму робким человеком.

Песков дал вполне внятную российскую интерпретацию плана Обамы:

«Мы убеждены в том, что подобные решения действующей администрации, которой остается три всего недели работы, преследует две цели: еще больше испортить будущие российско-американские отношения, которые и без того находятся на самом низком уровне, а также, судя по всему, нанести удар по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США.

Однако, второй аспект носит исключительно внутренний характер, и американцам придется решить, насколько законной является подобная линия поведения. Модель поведения, которая навязывается будущей администрации и избранному президенту.

Нам известно о попытках навязать новой администрации определенное направление внешней политики, чтобы ограничить ей свободу принятия решений и в какой-то степени лишить ее права следовать тем путем, который выбрал новый президент».

Москва прекрасно понимает, что Обама ставит «капкан на медведя». Дело в том, что в США значительная часть общества впервые начала осознавать императивы хороших отношений с Россией. Учитывая сказанное, следует ожидать, что предстоящие недели будут бурными. Без сомнений, Москва сделает так, что Обама будет выглядеть недостойным своей Нобелевской премии мира.

Кстати, в прошлый вторник Путин объявил о заключении перемирия между сирийским правительством и оппозицией, а также об их готовности начать мирные переговоры. Администрация Обамы была исключена из этой региональной инициативы. Это недвусмысленный сигнал о том, что Обама все это время был скорее частью сирийской проблемы, чем частью ее решения.

Автор — индийский политолог Мелкулангара Бадракумар, в прошлом дипломат, посол Индии, работавший в Советском Союзе, Южной Корее, Шри Ланка, Германии, Афганистане, Пакистане, Узбекистане, Кувейте и Турции.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (6 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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