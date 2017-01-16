Российско-американские отношения — как у Горького — на дне

Спустя неделю после праздников без Интернета, газет и электронной почты можно было обнаружить, что российско-американские отношения опустились до нового минимума в связи с выдворением из США 35 российских дипломатов. Единственным положительным моментом во всём этом деле стал отказ Владимира Путина играть в игру по принципу око за око. В целом это событие не прибавило оптимизма в конце года. Между тем, есть основания полагать, что отношения между Россией и Западом уже достигли самого дна, и вполне можно ожидать, по крайней мере, небольшого улучшения.

Сообщения в течение последних нескольких месяцев свидетельствовали о растущем разочаровании в Москве невозможностью достичь соглашения с правительством США по Сирии. В конце концов, Москва решила не принимать во внимание Вашингтон и заключила соглашение с турками и иранцами. Теперь Путин не стал отвечать на высылку американцами российских дипломатов. Все эти действия свидетельствуют о том, что Кремль решил в той или иной степени игнорировать уходящую администрацию Обамы.

Это не осталось незамеченным в Вашингтоне, где растущее бессилие Соединённых Штатов вызывает огромное беспокойство среди ястребов в американском внешнеполитическом истеблишменте. Они обвиняют Обаму в том, что он оставил Америку не у дел, не сумев придерживаться жёсткого курса в отношении России. На самом деле это произошло скорее в результате отказа Обамы сотрудничать с такими странами, как Россия, Турция и Иран.

Критики Обамы в некотором смысле правы, но по другим причинам. Совершенно ясно, что годы его пребывания у власти не были полезны для отношений между Россией и Западом. Но в этом есть вина не только Обамы. Аннексия Крыма и последующая гражданская война в Украине неизбежно обострили бы отношения независимо от того, кто сидит в Белом доме. Но Соединённые Штаты могли бы разыграть свои карты намного лучше. Американцам не следовало продвигать планы по размещению ПРО в Европе, поощрять революции на Украине и в Сирии, отказываться от сотрудничества с Россией в сирийских делах и так далее. Обама и его советники недооценили российскую мощь и решимость и, следовательно, оказались не способны адекватно реагировать на это. В преследовании своих весьма незначительных интересов (например, на Украине, в Сирии и Ливии) Белый дом упустил из виду гораздо более важную цель — поддержание хороших отношений с самой большой страной в мире.

Теперь ситуация может измениться. Избрание Дональда Трампа вызвало огромное беспокойства среди элит в западном мире. Но оно даёт слабую надежду, что российско-американские отношения могут улучшиться. Пока это скорее проблеск надежды, но каждый лучик света, который проникает в самые глубины, надо всячески приветствовать. Обама начал свое правление под лозунгом «изменений» и «надежд». На самом деле он мало что сделал для этого. Поэтому приход новой администрации даёт в новом году больше надежд, чем прежде.

Для описания ситуации очень подходит название произведения Максима Горького «На дне». Именно там мы находимся сегодня. Но позитивным является то, что со дна можно подниматься только вверх.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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