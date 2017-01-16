Неоконы русофобы

В основу этой мистификации приложена масса усилий и расчетов.

Для Клинтон и ее кампании это единственный способ оправдания своего провала на президентских выборах в ноябре, когда даже Трамп считал себя проигравшим. Для общедоступных СМИ это является неопровержимым доказательством тайного сговора между Бостоном и Вашингтоном за лишение Трампа должности президента.

Недавно вступивший в должность лидер сенатского меньшинства Чак Шумер представляет хакерские атаки русских как способ опорочить правительство еще до того, как оно приступит к работе. Но подобные экстренные меры приберегаются для действительно серьезных игр.

Они норовят выставить Путина в демоническом обличии врага демократии, сорвавшего американские президентские выборы, чтобы привести к победе «полезного идиота», названного Клинтон «путинской марионеткой».

Если «партия войны» сможет представить данную фальсификацию в виде действительности, она способна свести на «нет» все усилия Трампа возобновить американо-российское сотрудничество, для достижения которого он обязался предпринять попытки в первую очередь.

Возможность заклеймить Трампа как «путинского ставленника», а Путина как заклятого врага Америки, дает зеленый свет русофобам.

При этом «партия войны» не скрывает намеченной цели.

В конце прошлой недели сенатор от Аризоны Джон Маккейн созвал специальный комитет конгресса для расследования российской виртуальной атаки на кампанию Клинтон. Целью расследования, по словам сенатора Южной Каролины Линдси Грэма, является введение парализующих санкций против России».

«Они должны заплатить по счетам», – надрывался Грэм в своем Твиттере.

«Парализующие санкции» повлекли бы прекращение каких-либо устоявшихся человеческих отношений и любых соглашений с Россией прежде даже, чем они установятся. Трамп должен был бы отказаться налагать санкции и столкнуться с вызванной этим взрывной волной. «Партия войны» вылезла бы из кожи вон, чтобы сдетонировать на любые начатые Россией действия.

Среди причин победы Трампа – его обещание прекратить участие Штатов в не имеющих конца дорогостоящих и кровопролитных войнах на Ближнем Востоке, навязанных политикой приспешников Буша и президента Обамы и, что особо смакуется неоконсерваторами, обеспечить возобновление взаимопонимания с Россией.

У кого-то в Вашингтоне, кому от России хорошо досталось, выработался условный рефлекс ожидания холодной войны. У других же, например, у прессы или так называемых мозговых центров, русофобия – в генах.

Хотя Джулиан Ассанж утверждает, что WikiLeaks не получал электронных писем из России, это необходимо проверить. Взламывала ли Россия базу данных ДНС и почтовый ящик Джона Подесты? Существовало ли распоряжение Путина предоставить WikiLeaks электронные письма с целью низвергнуть демократию или сломать Клинтон?

Клинтон считает, что у Путина были на то причины, потому как он убежден в том, что она стояла за организацией антипутинских демонстраций в Москве в 2011.

Но если факт расследования тайного вмешательства в политику и выборы иностранных государств имеет место быть, необходимо привести этому доказательства.

Необходимо обязать главу ЦРУ и его сотрудников свидетельствовать под присягой не только о том, что им известно о роли России в сливании почты в WikiLeaks, но также и о причастности агентства к утечкам в Washington Post, созданному с целью нанести удар по президентству Трампа, прежде чем оно начнется.

Агенты ЦРУ должны быть протестированы на детекторе лжи, чтобы вскрылось, кто виноват в просачивании информации в настроенные против Трампа источники.

До проведения конгрессом какого-либо расследования законно избранному президенту Трампу нужно было бы отдать распоряжение новому директору ЦРУ Майку Помпео сокращать и увольнять всех агентов, допускающих преступное нарушение дисциплины, всех сотрудников, сливающих дискредитирующую его выборы информацию.

Также о своей причастности к антипутинским демонстрациям во время выборов 2011 в Москве должны свидетельствовать под присягой высокопоставленные чиновники ЦРУ и президент Национального фонда демократии (НФД) Карл Гершман.

Путин, в конце концов, не является гражданином США. А противники Трампа из ЦРУ являются. Неужели СМИ вскроют предателей? Не похоже на то, поскольку они сами получают выгоду от подобного рода утечек и поддерживают союз с заговорщиками.

Принимали ли ЦРУ или НФД участие в «цветных» революциях, чтобы низвергнуть пророссийские правительства в московском «ближнем зарубежье?

Если Россия действительно вмешалась в американские выборы, не было ли это отплатой за предпринятые США действия в отношении смены режима в российских владениях?

Какую роль сыграли ЦРУ, НФД и Джон Маккейн в перевороте 2014 в Украине, когда было свергнуто избранное народом правительство? Маккейна видели тогда подстрекающим толпу на площади Независимости в Киеве.

Трамп обязался воплотить в жизнь более обнадеживающий вариант внешней политики, чем та, которую республиканцы отвергли, и добивается в этом успеха. Таких войн, в которых человечество не ставится под угрозу полного уничтожения, больше не существует. Как не существует больше и американских войск, выполняющих функции службы экстренного реагирования для паразитирующих союзников.

Реальные противники новой внешней политики Трампа находятся отнюдь не в Москве, вероятнее, что их среда обитания – округ Колумбия.

Опасность для новой политики заключается в том, что есть вероятность ее уничтожения республиканцами-трапоненавистниками не только на Капитолийском холме, но и изнутри самой исполнительной власти.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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