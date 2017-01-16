Насколько с точки зрения американцев бывшая сверхдержава Россия сильна сегодня

Никогда со времен окончания холодной войны Россия не доминировала в заголовках американской прессы в такой степени, как это было в ходе прошедших президентских выборов. Согласно утверждениям спецслужб США, российский президент Владимир Путин ведет молчаливую глобальную войну против либеральной демократии.

Президент США Барак Обама недавно высмеял Россию, заявив, что она гораздо «слабее» Соединенных Штатов, а ее экономика «не производит ничего», что могли бы купить другие страны, — «кроме нефти, газа и оружия». Однако, по словам избранного президента Дональда Трампа и некоторых представителей его будущего кабинета, дружественные отношения с Москвой могли бы принести пользу Соединенным Штатам.

Итак, является ли Россия растущей угрозой для США, которой следует бояться, или ценным потенциальным партнером, с которым нужно искать взаимопонимания?

Жизнь в России улучшилась

Когда Путин пришел к власти в 1999 году, он обещал положить конец хаосу, царившему в стране в годы правления Бориса Ельцина, которые, по мнению критиков, стали периодом расцвета коррупции и политических потрясений, и поднять уровень жизни людей. В свою очередь, предполагалось, что россияне должны позволить ему принимать политические решения, которые он считают целесообразными.

В течение прошедших 20 лет жизнь в России действительно улучшилась. «Люди получили возможность проводить отпуска за границей — в Турции, Египте или Чехии. Они теперь смогли отправлять своих детей учиться в университеты, иногда даже за пределами страны. У них появилась возможность делать евроремонты в квартирах и устанавливать там современную бытовую технику», — рассказала политолог Ханна Тобурн, являющаяся научным сотрудником Гудзоновского института в Вашингтоне.

Эти улучшения наиболее заметны в крупных городах, в то время как в сельской местности в некоторых регионах бедность по-прежнему является серьезной проблемой, сказала Тобурн. «Некоторые села выглядят так же, как 200 лет назад, но в то же время в Москве вы чувствуете, будто мир вращается вокруг вас, там есть огромные небоскребы и много роскошных автомобилей».

«В обмен на низкую продолжительность жизни россияне получают чувство, что их страна теперь играет гораздо более важную роль на мировой арене. Это может показаться странным для американцев, но многие россияне действительно сожалеют о крушении Советского Союза и былой славе своей страны», говорит Тобурн. «Они благодарны Путину, и я думаю, что для них не имеет большого значения, что из-за этого они ежемесячно недополучают несколько сотен рублей. Они готовы идти на такие жертвы во благо России».

Продолжительность жизни, которая была крайне низкой, начала увеличиваться, хотя Россия по-прежнему сильно отстает в этом отношении от большинства западных стран. Так, в декабре 1991 года средний советский гражданин мог рассчитывать дожить до 69 лет. Спустя два года средняя продолжительность жизни в России, согласно статистическим данным Всемирного банка, снизилась до 64,5 лет. К 2014 году этот показатель составил в России 70 лет, однако это почти на десять лет меньше, чем в Америке, где средняя продолжительность жизни составляет 69 лет.

Экономические трудности России

Экономика России примерно равна по объему экономике Италии или Канады. Она в значительной степени зависит от нефтяных доходов. Западные страны, включая Соединенные Штаты, ввели санкции против России после присоединения Крыма и вмешательства в конфликты на Украине и в Сирии. Приблизительно в то же время Россия, один из крупнейших в мире производителей нефти, столкнулась с резким падением цен на нефть — со 100 до 40 долларов за баррель. Несмотря на некоторое восстановление мировых цен в последнее время, экономика России по-прежнему находится в тяжелом положении, и страна с большим трудом выходит из рецессии.

С начала 2017 года в экономике России ожидается улучшение ситуации, сказал Кристофер Миллер из Йельского университета, автор книги «Борьба за спасение советской экономики: Михаил Горбачев и распад СССР». Международный валютный фонд и Всемирный банк оценивают предполагаемый темп экономического роста в 2017 году на уровне 1-2 процента, благодаря позитивному перелому в отечественной экономике и росту цен на энергоносители, а также наращиванию темпов добычи нефти.

Неоднозначная картина в военной сфере

Что касается военной мощи, Россия прилагает огромные усилия для ее восстановления. После пятидневной войны с Грузией в 2008 году стали очевидны слабые места российской армии, говорит Тобурн. С тех пор российские вооруженные силы подверглись масштабной реформе, призванной сделать армию более профессиональной и современной на основе модернизации устаревшей военной техники.

Россия занимает первое место в мире по количеству ядерного оружия и обладает самыми современными ракетными системами. Однако, в целом ее нынешние вооруженные силы являются лишь «слабой тенью советской армии 1960-х годов», считает Тобурн. Единственный российский авианосец, недавно передислоцированный к побережью Сирии, привлек внимание скорее густыми клубами дыма, чем военной мощью.

Российские вооруженные силы имеют большое значение для внешней политики, однако, если смотреть на экономику страны в целом, их роль отнюдь не велика, сказал Миллер. «Военные расходы составляют всего несколько процентов от ВВП, так что с точки зрения экономики, оборонная сфера не столь внушительна… И факторы, влияющие на экономику России мало чем отличаются от тех, что управляют американской экономикой».

Образование и литература

В 19 веке, когда всемирно известные российские писатели, такие как Толстой, Пушкин и Чехов, создавали свои шедевры, большинство соотечественников просто не могли их читать, поскольку были неграмотны. После революции 1917 года, когда большевики захватили власть и установили коммунистический режим, они провели кампанию по ликвидации неграмотности, чтобы люди могли читать в газетах о том, что делает для них политбюро, пишет Тобурн.

В настоящее время, согласно данным ЦРУ, с точки зрения грамотности Россия существенно опережает Соединенные Штаты. Россияне по-прежнему чтят своих писателей. Они называют именами великих литераторов станции метро и могут читать литературные произведения онлайн в виртуальной библиотеке во время каждодневных поездок под землей.

Перспективы взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки

В годы правления Барака Обамы американо-российские отношения ухудшились, однако, избранный президент Дональд Трамп сделал несколько обнадеживающих заявлений. Путин и Трамп в чем-то схожи с точки зрения личностных особенностей, что может на первом этапе привести к позитивным результатам, но впоследствии произвести противоположный эффект. «Вполне возможно, что после короткого периода «объятий и поцелуев» один из них почувствует, что к нему относятся недостаточно уважительно, и отношения внезапно ухудшатся», предполагает Тобурн.

Один из вопросов, связанных с вступлением Трампа в должность президента, заключается в том, как он поведет себя в отношении санкций, наложенных на Россию. «Будет интересно посмотреть, какой вариант действий он выберет: отменит санкции в одностороннем порядке или станет использовать их в качестве козырной карты в переговорах с Москвой», — говорит Тобурн.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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