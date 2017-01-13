Восстанавливающаяся экономика России привлекает инвесторов даже после непростого 2016 года

Последние два года были весьма непростыми для Владимира Мирошникова, директора по развитию бизнеса в компании «Рольф», крупнейшей сети автосалонов в России. Однако, как и многие иностранные инвесторы, он делает ставку на экономический перелом в 2017 году. Продажи автомобилей в России, которые в былые времена росли примерно на 50 процентов в год, обрушились в 2015 году после обвала рубля в конце 2014-го, а в 2016 снизились еще на 10 процентов. Мирошников осторожен в своих прогнозах. Он полагает, что ближайшие несколько месяцев также будут тяжелыми, и видит возможность «восстановления только во второй половине 2017 года». Тем не менее, Мирошников сказал агентству Reuters, что ожидает по крайней мере остановки сокращения объема продаж за год в целом.

Иностранные инвесторы более оптимистичны. Они надеются на оживление экономического роста и потребительского спроса после двух лет спада. Даже после приблизительно 50-процентной прибыли по российским акциям и рублевым облигациям в 2016 году, аналитики и фондовые менеджеры, опрошенные для этой статьи, почти единодушно высказывают «бычьи» прогнозы в целом по стране.

Россия фигурирует среди лучших рынков 2017 года по мнению Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, JPMorgan, Rabobank, Bank of America Merrill Lynch и других. Причем Goldman Sachs предсказывает «переход от восстановления к фазе экономического роста».

На первый взгляд, звезды сошлись благополучно для России. Данные показывают, что производство в декабре 2016 расширялось самыми быстрыми темпами с 2011 года, а это является сигналом о возобновлении роста российской экономики. Цены на нефть, главный источник ее жизненной силы, согласно прогнозам аналитиков в опросах Reuters, составят в среднем 57 долларов за баррель, на 10 долларов выше, чем в 2016 году. И если Центральный банк доведет инфляцию своей целевой отметки в 4 процента, у рядовых россиян должно появиться больше денег для потребительских расходов.

Два других фактора обеспечили добавочный импульс торговле. Во-первых, республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США с обещанием улучшить отношения с Россией, что допускает возможность ослабления санкций, введенных после присоединения Крыма в 2014 году. А 7 декабря консорциум Glencore и суверенный фонд Катара объединили усилия для приобретения доли в государственной компании «Роснефть» на общую сумму 11 миллиардов долларов, что подтверждает привлекательность России для иностранных инвесторов.

Некоторые наблюдатели уверены, что санкции, введенные в наказание за поддержку сепаратистов на востоке Украины, будут сняты после того, как новая администрация США приступит к исполнению своих обязанностей.

«Мне нравится Россия по некоторым очень простым причинам: наиболее очевидная причина – это Трамп, поскольку санкции будут сняты» говорит Лука Паолини, главный стратег компании Pictet Asset Management. «Однако, здесь все немного сложнее. Россия — это один из немногих развивающихся рынков, где мы видим приличный потенциал почти при любом сценарии развития событий».

Надеждам, связанным с отменой санкций, на прошлой неделе был нанесен удар, когда Вашингтон ввел новые ограничения против российских разведслужб из-за компьютерных взломов во время президентской кампании. Однако, многие полагают, что Трамп отменит эти меры, как только вступит в должность в январе. Президент России Владимир Путин заявил в прошлую пятницу, что Москва никого не станет выдворять в ответ на высылку из США 35 российских дипломатов, добавив, что он будет ждать действий Трампа до принятия решения о каких-либо дальнейших шагах в отношениях с Соединенными Штатами.

Если оставить в стороне политику, Россия выглядит весьма привлекательно по сравнению с многими крупными формирующимися рынками. В отличие от таких стран как Бразилия или Турция, у нее активное сальдо платежного баланса, что делает ее менее уязвимой в условиях роста глобальных расходов по займам.

Россия привлекательна также для облигационных инвесторов, поскольку снижающаяся инфляция может принести в следующем году 150-200 базисных пунктов в условиях снижающейся процентной ставки. Это обеспечит доходность индексируемых облигаций с поправкой на инфляцию на одном из самых высоких уровней в мире.

«Сейчас намного больше экспертов приходят к мнению, что Россия находится в хорошей форме», заявил Ерлан Сиздиков из компании Pioneer Investments. Он является держателем большего количества российских облигаций, чем их доля в индексах развивающихся рынков. Но компания Pioneer Investments оптимистично настроена в отношении котирующихся в Москве бумаг, говорит он, добавляя, что фонд стремится «увеличивать вложения в страны, где реализуется сценарий циклического восстановления экономики».

Корпоративные данные были обнадеживающими. Прибыль на одну акцию, ключевой показатель рентабельности, в последнее время превзошла 10-летний средний показатель впервые с 2012 года.

В последние месяцы аналитики пересмотрели свои оценки прибыли российских компаний, отметив более высокий темп их роста по сравнению с ростом цен на нефть, сообщает Thomson Reuters Datastream.

Впрочем, некоторые наблюдатели высказываются более скептически. Так, например, аналитик ВТБ Капитал Марина Кобылина, говорит, что для заметного восстановления потребительского спроса реальные доходы россиян должны расти на 5-7 процентов в год.

У России также плохие показатели коррупции и транспарентности. Ее экономика по-прежнему зависит от экспорта нефти, а недавний доклад антимонопольной службы показал, что доля государственной собственности в экономике с 2005 года удвоилась и достигла 70 процентов.

Однако, Лука Паолини из Pictet Asset Management утверждает, что цены на активы отражают эти проблемы. Россия исторически торгуется с дисконтом по отношению к другим развивающимся рынкам, и даже после рекордных прибылей 2016 года, соотношение стоимости акций к будущим доходам вдвое меньше среднего показателя по развивающимся рынкам. «Показатель PE (соотношение «цена акций — доход») в России по-прежнему очень низок. Он составляет 6, в то время как в Бразилии – 14», сказал Паолини.

Многие наблюдатели отмечают также позитивные структурные изменения. «Когда люди говорят, что ничего не меняется, они имеют в виду коррупцию, и в самом деле, на этом фронте, похоже, нет существенных перемен к лучшему. Однако, переход к таргетированию инфляции и плавающему курсу национальной валюты – огромное структурное изменение», говорит Дэвид Хаунер, аналитик Bank of America Merrill Lynch (BAML). Хаунер в прошлом году рекомендовал своим клиентам ставить на рублевые облигации, и эти ставки окупились сторицей. Он предсказывает как минимум 10-процентный доход в наступившем году против нулевого показателя в среднем по долговым бумагам развивающихся рынков.

BAML также имеет повышенную долю российских активов в своем портфеле, и Хаунер считает, что огромные дивиденды и падающая инфляция еще не отразились на цене акций. «Разрыв соотношения «цена акций — доход» по сравнению со средним показателем по развивающимся рынкам еще не улучшился, несмотря на существенные позитивные изменения в России», сказал он. «Единственная негативная вещь, которую следует сказать о России, это то, что она всем нравится, и если что-то пойдет не так, это может быть весьма болезненным».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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