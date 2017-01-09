Отменят ли в новом году антироссийские санкции?

Несмотря на большие надежды Москвы на облегчение экономического давления, будущее санкций против России остаётся неясным. В ходе недавнего визита в Грузию в рамках турне по российскому ближнему зарубежью сенатор Джон Маккейн пообещал, что обе партии в Конгрессе США в течение нескольких ближайших недель усилят давление в направлении расширения карательных мер против Москвы. Всего несколько дней назад президент Барак Обама объявил о санкциях в отношении российских разведслужб в связи с их предполагаемой ролью во вмешательстве в президентские выборы в США. Однако, политики в Соединённых Штатах далеки от единства по этому вопросу. Избранный президент Дональд Трамп пообещал в корне изменить отношения Вашингтона с Москвой после своего вступления в должность 20 января, что может привести к ослаблению санкций.

Европейский союз расколот пополам по вопросу о будущем санкций против России. Хотя этот континентальный блок недавно проголосовал за пролонгацию санкций, санкционный режим ЕС может подвергнуться пересмотру, поскольку по мере приближения срока их истечения 31 июля страны-члены блока всё более активно обсуждают, следует ли изменить свою политику в отношении Москвы. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который отправился в прошлый вторник в восточную Украину в качестве нового председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил в недавнем интервью, что его страна будет добиваться постепенной отмены санкций против России. Тем не менее, растущие разногласия на Западе по этому вопросу не означают немедленной отмены санкций.

Среди стран-членов Европейского союза отношение к санкциям против России с самого начала было неоднозначным. Такие страны, как Австрия, Италия, Греция и Венгрия, ставят под сомнение эффективность этих мер, утверждая, что они наносят вред бизнесу европейских компаний в России, не улучшая при этом ситуации в восточной Украине. Правительства этих стран настаивают, что для урегулирования украинского конфликта Европейский союз должен осуществлять взаимодействие с Москвой, а не наказывать её. Тем не менее, несогласные страны присоединились к остальным при голосовании о продлении санкций, которые по правилам должны быть одобрены единогласно. Сталкиваясь с давлением со стороны таких крупных держав, как Германия и США, эти страны вынуждены были поддержать санкции. Приближается следующее голосование ЕС по этому вопросу, и Германия, вероятно, попытается сохранить режим санкций. Однако, в отсутствие поддержки Вашингтона влияния Берлина может оказаться недостаточно, чтобы вынудить несогласные страны ЕС вновь пролонгировать их. Кроме того, два самых непреклонных критика России в Европейском союзе – Британия и Польша потеряют в этом году часть своего влияния, соответственно из-за «Брексита» и неоднозначной внутренней политики Варшавы.

В то же время, Франция может оказаться ценным союзником для Австрии в её усилиях по постепенному снятию санкций против Москвы после президентских выборов в апреле и мае. Главные претенденты на президентский пост во Франции, представляющие правоцентристские и ультраправые круги, поддерживают укрепление связей между Европейским союзом и Россией, объясняя это экономическими причинами. Дело в том, что французское бизнес-сообщество лоббирует прекращение санкций. Однако, в этой игре есть и более глубокие идеологические и геополитические расчеты: французские консерваторы хотят вернуться к голлистской внешней политике, которая предусматривает максимально возможную независимость Парижа и отводит ему роль балансира между Россией и Западом. С этой точки зрения нынешняя администрация социалистов является слишком атлантистской. Между тем, ультраправые хотят, чтобы Франция была абсолютно независимым государством, которое не обязано подчиняться внешнеполитическим решениям Европейского союза. Кроме того, для французских националистов характерна идеологическая близость с Россией, в которой они видят маяк националистических и христианских ценностей.

Тем не менее, Франция вряд ли пойдёт на радикальные изменения своей нынешней внешней политики, особенно если консерваторы победят на выборах, как показывают большинство опросов общественного мнения. Переговоры с Россией – не то же самое, что признание присоединения Крыма, а призывы к сближению с Москвой не подразумевают, что Париж будет готов снять санкции, ничего не получив взамен. Что еще более важно, Франция не захочет из-за проблемы санкций ставить под угрозу свои отношения с Германией, в частности, потому, что Парижу и Берлину предстоят более крупные сражения. Франция, вероятно, будет выступать за постепенное снятие санкций в обмен на умеренный прогресс в восточной Украине, вместо требования полной и незамедлительной отмены системы карательных мер против России.

Такой подход мог бы получить поддержку со стороны многих правительств, которые не согласны с санкциями, но понимают, что они вряд ли будут полностью отменены в ближайшее время. В свою очередь, Польша и страны Балтии будут сопротивляться изменениям в режиме санкций, хотя они могут оказаться в меньшинстве. Германия и Франция, вероятно, сосредоточатся на усилении сотрудничества в рамках ЕС в сфере обороны и безопасности с целью успокоить страны на востоке блока, граничащие с Россией. Европейские санкции против России, по всей видимости, сохранятся в первой половине года, но по мере истечения очередного срока их действия дебаты по поводу их будущего неизбежно будут усиливаться.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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