Лицемерие обвинений в адрес России в американских СМИ становится невыносимым

Разумеется, возможное вмешательство какой-либо другой страны в выборный процесс в Соединенных Штатах заслуживает самого серьезного внимания, но раскручивание крупнейшими СМИ сюжетной линии «это сделала Россия», мягко говоря, обескураживает.

Журналист сетевого издания Intercept, уже ставшего своеобразным преемником Wikileaks, Сэм Бидл, анализирует так называемые доказательства того, что Россия стояла за взломами электронной почты Национального комитета Демократической партии США. Он пришел к выводу, что хотя вполне вероятно, что русские или даже Россия имеют к этому какое-то отношение, это еще далеко не доказано, различные структуры оспаривают это, причем все источники являются анонимными, а сами оценки – засекреченными.

Само собой разумеется, подобные обвинения имеют весьма серьезные последствия. По словам Биддла, «судя по тому, что мы видим сейчас, существует отчетливая вероятность, что Соединенные Штаты будут рассматривать возможность ответных мер военного характера (в киберпространстве или какой-то иной сфере) против России, не имея никаких доказательств, за исключением записок консультантов из частного сектора и спецслужб. Если вы достаточно обеспокоены судьбой страны, чтобы испытывать гнев в связи с возможным вмешательством в президентские выборы, перспектива военной напряженности с Россией на основе скрытых улик должна привести вас в ужас».

Если оставить в стороне нечеткость грани между возможным и доказанным, странно видеть, что СМИ упускают самую суть всей этой истории: предполагаемое вмешательство состояло в раскрытии правдивой информации о Демократической партии и предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Как отмечает журналист Боб Пэрри из Consortium News, своего рода истерия, возникшая в официальном Вашингтоне, теперь неуклюже приравнивает эти реальные, пусть и неприятные, новости, к обнаруженным фактам информационных вбросов. При этом сообщается, что следы этих вбросов ведут не к Кремлю, а к группе подростков из Македонии, которые придумали, как заработать деньги на безумных историях «клик-наживка».

Однако, что делает эту истерию в официальных СМИ столь невыносимой, так это ее лицемерие. Ведь это те же элитные медиа, которые поддерживали политику «смены режимов» везде и всюду, и в каждом случае они видели врага, от Ирака до Гондураса, Ливии и Сирии. А вот обложка журнала Time за 1996 год: веселый Борис Ельцин держит американский флаг, и титры «Янки, на помощь! Секретные сведения о том, как американские советники помогли Ельцину победить на выборах». Вы можете сделать правило «один закон для меня, а другой для тебя» своим кредо, но не следует слишком удивляться, когда других это не впечатляет.

Какой бы ни была правдивая история о России и выборах 2016 года, корпоративные СМИ утратили доверие, которое необходимо, чтобы ее рассказать.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (6 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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