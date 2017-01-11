Секреты нефтяных успехов России в 2016 году

На каждый доллар снижения нефтяных цен Россия теряет два миллиарда долларов доходов. На фоне экономических санкций, введенных в отношении Москвы в связи с присоединением Крыма, рекордную добычу нефти на уровне 11,247 миллионов баррелей в день нельзя назвать иначе, чем чудом. Однако, каким образом, когда другие производители нефти находились в депрессии, России удалось обеспечить такие высокие темпы добычи? В США количество буровых установок падало каждую неделю, а нефтяные компании объявляли о банкротстве. В то же время, производство нефти в России достигло максимума за весь постсоветский период. Секрет успеха, как представляется, заключается в сочетании налоговых мер, курса доллара и преимуществ низкозатратного производства.

Российские нефтяные гиганты, Роснефть и Лукойл, на долю которых приходится почти половина производства нефти в стране, в прошлом году увеличили свои капитальные вложения. Роснефть нарастила инвестиции в основной капитал на 30 процентов, причем в первой половине 2016 года они выросли на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Здесь сыграли роль многочисленные факторы, среди которых одним из главных стала оптимизация налогов и экспортных пошлин. В последнее время Кремль увеличил корпоративные налоги, но в то же время снизил в декабре экспортные пошлины на 9 процентов, тем самым компенсируя общий эффект. Новостное агентство Sputniknews сообщило, что «российская нефтяная индустрия сумела добиться успехов. Несмотря на низкие цены, инвестиции и объем производства возросли. В неблагоприятных условиях рынка в 2016 году удалось осуществить запланированный рост инвестиций, который составил 15 процентов или 3,3 триллиона рублей (55,5 миллиарда долларов).

Несмотря на свою способность адаптироваться к низким ценам, Россия обязалась сократить темпы добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в соответствии с соглашением, достигнутым 30 ноября в Вене. ОПЕК и независимые производители договорились сократить поставки в общей сложности на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Самый большой удар принимает на себя Саудовская Аравия, которая уменьшит добычу на 480 тысяч баррелей в сутки. При этом общий объем производства ОПЕК сократится на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Некоторые аналитики выражают скептицизм по поводу долговечности этой сделки, учитывая, что в прошлом Россия отказывалась идти на сотрудничество по подобным соглашениям. Договор вступил в силу с 1 января 2017 года и будет действовать в течение 6 месяцев с промежуточным совещанием в марте, на котором производители оценят эффект сокращения объемов добычи.

После инаугурации Дональда Трампа, который может отменить нынешние санкции, Россия, возможно, вновь нарастит производство, саботируя достигнутые договоренности, в результате чего цены вновь рухнут вниз.

Председатель венского энергетического центра и советник Международного института энергетических исследований Ферейдун Баркешли поделился своими рассуждениями:

«Что касается нефтяного эмбарго против России и продолжающегося роста производства, важно отметить, что Россия продает большую часть своей нефти в рамках дополнительных соглашений. По существу, покупатели должны соблюдать контракты, которые нередко действуют в течение пяти лет или даже более.

Кроме того, Россия является настолько крупным производителем, что рынки не могут легко ее игнорировать. Это особенно верно, когда речь заходит о российском экспорте природного газа в Европейский союз. Около 34-35 процентов потребляемого ЕС газа поступает из России, и Европа рискует своими газовыми потоками, если станет настаивать на введении эмбарго на покупку российской нефти».

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