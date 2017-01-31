Роботы и механизмы вновь отнимают рабочие места

В конце прошлого года компания Amazon объявила о скором (осталось несколько месяцев) запуске полностью автоматизированного магазина Amazon Go в американском городе Сиэтл штата Вашингтон. Пока оптимисты с восторгом обдумывают все преимущества новой системы, позволяющей сократить время шопинга и заняться чем-нибудь более полезным, скептики начинают опасаться, что из-за внедрения подобных технологий полностью исчезнут распространённые профессии.

В магазине Amazon Go нет очередей, кассовых аппаратов и внешнего контроля. Покупатель при входе запускает приложение на своём смартфоне, прислоняет его к подобию турникета, берёт с полки нужный товар и выходит из магазина. Средства списываются автоматически.

Так как магазин Amazon Go отказывается от услуг кассиров и представителей других профессий, у профсоюзных активистов возникает подозрение, что если и другие компании пойдут путём автоматизации, это приведёт к росту уровня безработицы.

В подобных отзывах нет ничего удивительного, они существовали и ранее. На протяжении всей истории человечества технический прогресс не раз подвергался нападкам, в усовершенствованиях производства многие видели причину высокого уровня безработицы.

Во время научно-технической революции рабочие в штыки воспринимали внедрение станков и механизмов в секторах производства, прибегающих к ручному труду, так как считали, что многие люди в результате останутся без работы. К примеру, рабочие чулочного производства настолько опасались нововведений, что начали массовый бунт сразу после того, как им была представлена чулочновязальная машина. Во время беспорядков новенькие станки уничтожались, горели дома, в адрес изобретателей аппарата летели угрозы, а мир воцарился лишь после вмешательства войск.

К сожалению, случай с чулочновязальными машинами, вызвавшими настоящую массовую истерию вокруг технического прогресса и его влияния на безработицу, не стал последним. Во время индустриальной революции наблюдалось нечто подобное. В США времён Великой депрессии поднялась очередная волна скептицизма по отношению к технике, и представители движения «технократов» видели прямую связь между широким использованием машин и безработицей.

Страх перед машинами был столь силён в обществе, что экономист Генри Хэзлитт был вынужден посвятить целую главу своего труда «Экономика за один урок» развенчанию мифа об отбирающих рабочие места механизмах. В главе под названием «Проклятие машин» он писал:

Убеждённость в том, что машины вызывают безработицу, приводит к нелепым выводам. Следуя этой логике, каждое техническое усовершенствование повышает уровень безработицы, которая начала расти ещё в те времена, когда пещерный человек делал первые шаги, чтобы облегчить свой повседневный труд.

К чести технических скептиков, которых Хэзлитт прозвал «технофобами», их страх по поводу безработицы не лишён основания.

Из-за внедрения чулочновязальных машин 50 тыс. человек остались без работы. Тем не менее, Хэзлитт подчёркивает, что «несмотря на веру бунтовщиков в скорую замену всех рабочих машинами, к концу девятнадцатого века индустрия нанимала в сто раз больше людей по сравнению с показателями времён бунта».

Появление хлопкопрядильной машины вызвало столь же холодный приём, как и внедрение чулочновязальной машины, хотя в результате число рабочих увеличилось с 7,9 тыс. до 320 тыс. человек и рост составил 4400 процентов.

Несмотря на старания и мудрость слов Хэзлитта, и в современном мире находятся люди, со страхом, а не с надеждой, воспринимающие технический прогресс.

К большому сожалению скептиков, автоматизация уже в ближайшем будущем окажет значительное влияние на жизнь людей. Несколько ресторанов быстрого питания уже заменили кассиров автоматизированными стойками, чтобы снизить стоимость блюд. Служба такси Uber выпустила на дороги целый автопарк беспилотников, которые выполняют работу за водителей.

Тем не менее, бояться перемен не следует. Как подсказывает великий Фредерик Бастиа, рыночная система таит множество положительных моментов, о существовании которых многие люди (особенно скептически настроенные по отношению к прогрессу) и не догадываются.

Компания Uber, к примеру, в будущем снизит свою потребность в водителях, но это вовсе не означает, что они останутся без работы. Uber расширяет сеть курьерских услуг, в их ассортименте включена доставка прививок от гриппа, еды и даже щенков. Многие сервисы, предлагаемые компанией, до сих пор предусматривают рабочие места для людей. Если со временем доставку будут осуществлять дроны, то на рынке обязательно появится новый спектр услуг.

Многих удивит, что в наш век огнестрельного (и не только) оружия на планете насчитывается самое большое число кузнецов за всю историю. Прогресс не проходит безболезненно, так как изменяются общепринятые стандарты и общество привыкает к новинкам, но встречать перемены нужно с радостью. Вязальщики чулок и прядильщики на собственном опыте убедились, что инновации – благое дело, ведь технический прогресс предоставляет человечеству новые возможности.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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